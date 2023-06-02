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Uçurumun kenarında bulundu! Bir ülkeyi karıştıran olay... 45 torbada insan uzuvları

02.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da ülkeyi adeta karıştıran bir olay yaşandı. Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı üzerine yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı. Torbaların uçurumun kenarında bulunduğu kaydedilirken ceset parçalarının kadınlara ve erkeklere ait olduğu, ancak toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği ifade edildi.

Uçurumun kenarında bulundu! Bir ülkeyi karıştıran olay... 45 torbada insan uzuvları

Meksika’nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı.

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45 SİYAH TORBADAN İNSAN UZUVLARI ÇIKTI

Arama sırasında uçurum kenarında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı. Torbalarda bulunan ceset parçalarının kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi.

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ÇALIŞMALAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Ceset parçalarının toplanabilmesi için itfaiye, sivil savunma ve polis ekiplerinin çalışmalara devam ettiği, helikopterle havadan destek verildiği aktarıldı. Çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi. Torbaların bölgeye nasıl getirildiği ise henüz bilinmiyor. (İHA)

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Meksika uzuv

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