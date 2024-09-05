Uçuş boyunca ağlayan çocuğa yolculardan inanılmaz ceza! Büyükannesinden izin aldı, uçağın tuvaletine kilitledi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guiyang şehrinden Şanghay şehrine giden bir yolcu uçağında büyükanne ve büyükbabasıyla seyahat eden 1 yaşındaki küçük aralıksız bir şekilde ağlıyordu. Uçakta bulunan yolcular küçük kızın ağlamasının şiddetli ve sürekli olduğu için kulaklarına kağıt mendil tıkamak zorunda kaldıklarını belirtti. Uçakta bulunanlardan bazıları, küçük kızın dikkatini cep telefonuyla dağıtmaya çalıştıklarında başarılı olamayınca büyükanne ve büyükbabasının, kızın ağlamasını nasıl durduracaklarını bilmediklerinden şikâyet etti.

Çin'in sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde uçaktaki iki yolcu kadının büyükannesinden onay almasından sonra küçük kızı cezalandırmak için uçağın tuvaletine kilitledikleri anlar yer aldı.

Küçük kız tuvalete girdiğinde ağlamaya ve büyükannesini çağırmaya devam etti ancak kadınlar ona ancak ağlamayı bıraktıktan sonra büyükannesini görebileceğini söyleyince durdu.Ayrıca çocuğa, yalnızca üç dakika sessiz kaldıktan sonra tuvaletten çıkmasına izin verileceği söylendi. Kızın uçuşun kalan iki saati boyunca sessiz bir şekilde kaldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yorumlara akın eden kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Olay videosu, internette çocuklara kamusal alanda nasıl davranılması gerektiği konusunda bir tartışma başlattı ve birçok kişi kadınların davranışlarını eleştirdi.