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    4. Uçuş boyunca ağlayan çocuğa yolculardan inanılmaz ceza! Büyükannesinden izin aldı, uçağın tuvaletine kilitledi

    Uçuş boyunca ağlayan çocuğa yolculardan inanılmaz ceza! Büyükannesinden izin aldı, uçağın tuvaletine kilitledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.09.2024 10:06
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    Çin'in Guiyang şehrinden Şanghay şehrine giden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. Büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte seyahat eden bir küçük çocuğun uçuş boyunca aralıksız bir şekilde ağlaması üzerine iki kadın yolcu tuhaf bir ceza verdi. Kadınlar küçük kızı uçağın tuvaletine kilitledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guiyang şehrinden Şanghay şehrine giden bir yolcu uçağında büyükanne ve büyükbabasıyla seyahat eden 1 yaşındaki küçük aralıksız bir şekilde ağlıyordu. Uçakta bulunan yolcular küçük kızın ağlamasının şiddetli ve sürekli olduğu için kulaklarına kağıt mendil tıkamak zorunda kaldıklarını belirtti. Uçakta bulunanlardan bazıları, küçük kızın dikkatini cep telefonuyla dağıtmaya çalıştıklarında başarılı olamayınca büyükanne ve büyükbabasının, kızın ağlamasını nasıl durduracaklarını bilmediklerinden şikâyet etti.

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    Çin'in sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülerde uçaktaki iki yolcu kadının büyükannesinden onay almasından sonra küçük kızı cezalandırmak için uçağın tuvaletine kilitledikleri anlar yer aldı.

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    Küçük kız tuvalete girdiğinde ağlamaya ve büyükannesini çağırmaya devam etti ancak kadınlar ona ancak ağlamayı bıraktıktan sonra büyükannesini görebileceğini söyleyince durdu.Ayrıca çocuğa, yalnızca üç dakika sessiz kaldıktan sonra tuvaletten çıkmasına izin verileceği söylendi. Kızın uçuşun kalan iki saati boyunca sessiz bir şekilde kaldığı belirtildi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yorumlara akın eden kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Olay videosu, internette çocuklara kamusal alanda nasıl davranılması gerektiği konusunda bir tartışma başlattı ve birçok kişi kadınların davranışlarını eleştirdi.

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    sosyal medya Çin uçak
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