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"Ucuz iPhone" beklenenden daha ucuz olabilir!

06.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın ucuz iPhone modeli olacağı öne sürülen iPhone SE 3'ün fiyatı için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Apple, iPhone SE 3'ün fiyatını beklenenden düşük tutabilir.

"Ucuz iPhone" beklenenden daha ucuz olabilir!

Gözler 2022'de tanıtılacak ve kimi kaynaklarda "ucuz iPhone" olarak adlandırılan iPhone SE 3'e çevrildi. iPhone SE 3'ün çıkış tarihinin dışında, özelliklerine ve tasarımına ışık tutan bazı söylentiler de yok değil. Kimileri yeni modelin iPhone XR'ın tasarımını benimseyeceğini, kimileri ise iPhone 8'in tasarımına sahip olacağını iddia etti. iPhone SE 3'ün fiyatı ise tam bir muamma. Ancak şimdi, iPhone SE 3'ün fiyatı konusunda önemli bir iddia söz konusu.

ÖNCE iPHONE SE 3'ÜN İŞLEMCİSİNİ PAYLAŞTI

Üçüncü nesil iPhone SE 3 için taze bilgiler veren ve iyi bir sicile sahip olduğu aktarılan kaynak, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan iPhone SE 3'ün A15 Bionic yonga seti ile donatılacağını söyledi. Hatırlayamayanlar için aktaralım, A15 yonga seti Apple'ın son model iPhone'ları iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te (Pro modellerde 5 çekirdekli GPU var) kullanıyor.

iPhone SE

DAHA UCUZ BİR iPHONE SE 3 GELEBİLİR

Gelelim iPhone SE 3'ün fiyatı için söylenenlere. PhoneArena'nın aktardığına göre Lanzuk adlı kaynak, tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak, iPhone SE 2022'nin başlangıç fiyatının 399 doların altında olabileceğini iddia ediyor.

399 dolar, Apple'ın bir önceki iPhone SE için belirlediği başlangıç fiyatıydı. Bu yüzden iPhone SE 3'ün de 399 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyordu. Ancak bu iddia, iPhone SE 3'ün fiyatının beklenenden daha düşük olabileceğinin sinyalini verdi.

"Ucuz iPhone" için geri sayım! Tarih verdiler

Alternatif olarak Apple'ın iPhone SE 3'ün biri 4G'li ve diğeri 5G'li iki sürümünü sunabileceği de konuşuluyor. Yine de iPhone SE 3'ün fiyatının 399 dolardan daha uygun olup olmayacağını Apple telefonu resmi olarak tanıttığında öğrenebileceğiz. Şimdilik tüm bunlar doğrulanmamış iddialardan ibaret.

iPhone SE 3, 399 dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulursa satın alır mısınız?

iPhone SE 3, 399 dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulursa satın alır mısınız?
Alırım.
Almam.
Tercih etmem, Android modellere yönelirim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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