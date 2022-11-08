Ucuz pound almak isteyen arkadaşına hayatının şokunu yaşattı! 400 bin lirayı eğlence mekanlarında yedi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Muharrem Soysal, bir ay önce İstanbul'da yaşayan mali müşavir arkadaşı V.N.'yi telefonla arayıp, teyzesinin, elinde bulunan 200 bin poundu ucuza satacağını söyledi. Bunun üzerine V.N., Acıpayam ilçesine gelip, boş bir evde buluştu.

PARAYI ALIP KAYBOLDU

Elindeki gerçek poundları V.N.'ye gösteren Soysal, geri kalanının aracında çantada olduğunu, alıp geleceğini söyleyip, 400 bin lirayı aldıktan sonra evden çıktı, ancak geri dönmedi. Dolandırıldığını anlayan V.N., jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

EĞLENCE MEKANLARINDA YEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri, Muharrem Soysal'ın yerini tespit etti. JASAT timi, önceki gün saklandığı ahırda Soysal’ı yakalayıp, gözaltına aldı. 400 bin lirayı eğlence mekanlarında harcadığı belirlenen Muharrem Soysal'ın, Denizli, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta, Balıkesir ve Bursa'da 37 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)