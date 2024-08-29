Ucuz uçak bileti bulmak için bilmeniz gerekenler

1. Erken rezervasyon

‘Erken kalkan yol alır’ atasözü, uçak bileti ararken de geçerli. Uçuş tarihinden 2-3 ay önce bilet alarak, ciddi anlamda kar elde edebilirsiniz. Zira havayolu şirketlerinin pek çoğu, uçuş tarihi yaklaştıkça bilet fiyatlarını arttırma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle ucuz uçak bileti bulmak için bilmeniz gereken ilk şey, erken rezervasyon yaparak avantaj sağlayabileceğiniz.

2. Esnek tarihler

Uçuş tarihleriniz esnekse, yani net bir zaman aralığında seyahat etmeniz gerekmiyorsa bunu bir avantaja dönüştürebilirsiniz. Esnek tarihlerde bilet fiyatlarını karşılaştırarak en uygun ve en ucuz zamanı seçebilirsiniz. Bununla birlikte hafta içi, özellikle salı ve çarşamba günleri, uçuşlar genellikle daha ucuz oluyor. Ayrıca, sabahın erken saatleri veya gece geç saatlerdeki uçuşlar da uygun fiyatlı olabiliyor.

3. Fiyat karşılaştırma siteleri

Fiyat karşılaştırma siteleri havayollarının uçuşlarını anlık olarak çekerek tüm havayollarının uçuşlarını tek bir arama altından karşılaştırmanızı sağlar. Türkiye’de özellikle Enuygun.com uçak bileti gibi önde gelen ve güvenilir karşılaştırma sitelerini kullanarak havayollarının uçuş fiyatlarını görebilirsiniz. Bu sitelerden direkt olarak bilet satın alabileceğiniz için ayrı bir işlem yapmanıza da gerek kalmayacaktır.

4. Fiyat alarmı

Seyahat sitelerinin pek çoğu, yolcuların belirlediği herhangi bir rota için fiyat alarmı kurmaya olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde, yolcular, uçak bileti fiyatları düştüğünde anında haberdar olabiliyor ve en iyi fırsatları kaçırmadan değerlendirebiliyor. Örneğin Avrupa seyahati planlıyorsanız, Avrupa’daki herhangi bir yer için fiyat alarmı oluşturabilir, uçak bileti fiyatı düştüğü an öğrenip, biletinizi hemen satın alabilirsiniz. Bu yöntem ucuz uçak bileti bulma konusunda oldukça etkili.

5. Gizli modda arama

Havayolu firmalarının kendi siteleri ve çeşitli seyahat siteleri, tarayıcı çerezlerini kullanarak sık yapılan aramaları izleyebilir ve buna göre fiyatları artırabilir. Bu durumdan kaçınmak için, uçak bileti aramalarını bir de gizli modda yapmayı deneyin. Böylece, fiyatların artma olasılığını azaltabilirsiniz.

6. Alternatif havaalanları

İstanbul gibi büyük şehirlerde birden fazla havaalanı bulunuyor. Böyle şehirlerde, genellikle ana havaalanına alternatif olan havaalanı daha ucuz oluyor. Örneğin, bazı rotalar için İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı’na göre daha uygun fiyatlı uçuşlar sunabiliyor. Dolayısıyla alternatif havaalanlarını kullanarak kar elde etmek mümkün.

7. Düşük maliyetli havayolu firmaları

Bazı havayolu firmalarının uçak bileti fiyatları, diğerlerine göre daha ucuz olabiliyor. Bu havayolu firmalarını değerlendirerek daha ucuz uçak bileti satın almak mümkün. Ancak söz konusu firmalar, ek hizmetler için ek ücret talep edebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak ve uçak içi ikramlar, bagaj ücreti, koltuk seçimi gibi ek masraflarla birlikte toplam maliyeti hesaplamak gerekiyor.

8. Mil ve puan

Havayolu firmalarının pek çoğu, sık uçan yolcular için mil ve puan biriktirme programı uyguluyor. Firmaların sunduğu mil ve puanlar, yolculara önemli avantajlar sağlıyor. Bu programlara üye olarak, biriktirdiğiniz puanlarla bedava ya da indirimli uçak bileti satın alabilirsiniz. Özellikle bazı kredi kartı programlarıyla entegre olan bu sistemler sayesinde ciddi anlamda tasarruf edebilirsiniz. Biriktirdiğiniz puan ve milleri, kullandığınız havayolu firmasının sitesinden veya kredi kartını kullandığınız bankanın mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

9. Son dakika fırsatları

Esnek bir seyahat planınız varsa, son dakika fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Havayolu firmaları, uçakta boş koltuk kalması halinde son dakika indirimleri uygulayabiliyor. Net bir tarihte seyahat etmeniz gerekmiyorsa, son dakika fırsatlarını değerlendirmek sizin için karlı olabilir. Aksi halde bunun garanti bir yöntem olmadığını belirtmeliyiz.

Ucuz uçak bileti bulmak için yukarıdaki ipuçlarını takip ederek seyahat bütçenizi koruyabilir ve hayalinizdeki tatili daha uygun bir fiyata gerçekleştirebilirsiniz. Zira doğru stratejilerle seyahat masraflarını azaltmak mümkün.

10. Yapay zeka destekli bilet fiyatı tahmini

2024 yılında yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte birçok uçak bileti arama platformu yapay zeka destekli bilet fiyatı tahmini yapan araçlar geliştirdi. Bu araçlar genellikle geçmiş uçuşlardaki havayolu verilerini kullanarak gelecekte en iyi fiyatın ne zaman bulunabileceğini tahmin edebiliyor. Eğer bileti alacağınız tarih henüz kesinleşmemişse veya esnekse bu araçlardan faydalanabilirsiniz.

11. Kapsamlı seyahat sigortaları

2024 yılında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok havayolu şirketi ve uçak bileti arama platformu bilet değişikliği ve iptal edilmesi durumunda güvence sunan genişletilmiş seyahat sigortası ürünleri çıkardılar. Özellikle promosyonlu biletleri çok erkenden satın alıp sonra iptal ettiğinizde büyük maliyetlerle karşılaşmamak için düşük fiyatlarda olan bu sigortaları tercih edebilirsiniz.

12. Mobil uygulama bildirimleri

Teknolojinin gelişmesi ile uçak bileti arama motorları artık mobil uygulamalara çok daha fazla yatırım yapıyor ve geliştiriyorlar. Birçok uçak bileti sitesi uygulamaları üzerinden sizi daha kişiselleştirilmiş bir şekilde tanıyor ve seyahat tercihlerinize göre fırsatlar ve indirimler oluştuğunda bunu mobil uygulama bildirimleri üzerinden gönderiyor. Bu fırsatlar ve indirimler genellikle süre kısıtlamalı ve kısa süreli olduğu için uygulamaların bildirimlerinin açık olduğundan emin olun.

13. Sosyal medya influencer işbirlikleri

Sosyal medyanın internet ekosisteminde daha güçlü hale gelmesi ile birlikte büyük havayolu firmaları influencer işbirlikleri yaparak promosyonlu biletler dağıtabiliyor ya da katılması ve kazanması çok kolay olan yarışmalar düzenleyebiliyor. Eğer aktif bir sosyal medya kullanıcısıysanız seyahat alanında büyük firmalarla işbirliği yapan influencerları takip etmenizde fayda olabilir.