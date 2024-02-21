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  4. UEFA en çok bilet geliri elde eden takımları açıkladı! Listeye girebilen tek Türk takımı Galatasaray oldu

UEFA en çok bilet geliri elde eden takımları açıkladı! Listeye girebilen tek Türk takımı Galatasaray oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 15:20 | Son Güncelleme:
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UEFA'dan yapılan açıklamada stat gelirleri açısından en çok kazanç sağlayan ilk 50 kulübü açıkladı. Açıklanan listede tek Türk takımı olarak Galatasaray yer aldı. İşte detaylar...

UEFA, maç günü stat gelirleri bakımından en çok kazanç elde eden 50 takımı açıkladı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu konuda ilk 50'ye giren tek Türk takımı Galatasaray oldu.

33'NCÜ SIRADA YER ALDI!

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UEFA tarafından açıklanan verilerde sarı-kırmızılıların kendi sahasındaki karşılaşmalarda maç başına 1.3 milyon euro (43 milyon 240 bin TL) hasılat elde ettiği ve 50 takım arasında 33. sırada yer aldığı belirtildi.

İÇ SAHALARI KAPSIYOR

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Maç başına gelirlerin, en son hasılatın söz konusu mali yıl içinde oynanan maç sayısına bölünmesiyle hesaplandığı; lig ve kupa maçları ile UEFA müsabakalarındaki iç saha maçlarını kapsadığı ifade edildi. İncelenen dönemin, 2023 veya 2022 mali yılı itibariyle kulüplerin en son teyit edilen kapı gelirlerine dayandığı ifade edildi.

İLK SIRA BARÇA'NIN

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Barcelona Avrupa'da en çok bilet gelirine sahip kulüp oldu. Katalan ekibinde maç günü hasılatı ortalama 7.6 milyon euro olarak gösterildi. İkinci sıradaki Paris Saint Germain 6.6, üçüncü Tottenham 5.6, dördüncü Bayern Münih 5.2 ve beşinci Arsenal 4.9 milyon euro ile sıralandılar.

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