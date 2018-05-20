Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Son bölümde neler oldu?)

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler finaline 3 bölüm kaldı. Yeni bölümde heyecan dorukta. Komiser Kemal, cinayetin çözümüne çok yaklaştı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Elif, Merve'ye Serhan'a her şeyi anlatacağını söylüyor. Pelin ise Oya'ya Merve için "Ortadan kaldıralım artık şu kadını" diyerek geliyor. İŞte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...
Ufak Tefek Cinayetler 30. bölümü ilk sahnesi yayınlandı. Ofise gelen Merve karşısında eski bir tanıdığı olan Ekrem'i görür. Serhan'la boşanma süreçlerinden haberdar olan Ekrem'in söyledikleri Merve'yi şoke ediyor. Oya, Serhan ve Pelin'le yemek yediklerini anlatan Ekrem, Merve'ye bir şokk daha yaşatıyor.
Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık.
#ufaktefekcinayetler Oya ve Merve’nin kaza ses kaydı. #ŞahMat #GökçeBahadır @easlihangurbuz @ayyapim @startv pic.twitter.com/w63OSNT8MW— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 15 Mayıs 2018
Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan ise araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı.
Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle
Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak?
#ufaktefekcinayetler Oya, Merve’nin kıymetli evini ister. #ŞahMat #GökçeBahadır @easlihangurbuz @ayyapim @startv pic.twitter.com/wGVS1sZAQ8— UFAKTEFEKCİNAYETLER (@ufaktefekcdizi) 15 Mayıs 2018
Okuyucu Yorumları 0 yorum