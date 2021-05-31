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Ufukta OLED var: Apple'ın iPad modelleri için Samsung söylentisi geldi!

31.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri için 120 Hz LTPO OLED ekran üretmeye başladığı iddiasının ardından yeni bir rapor daha geldi. Rapora göre, Güney Koreli ekran paneli üreticisi Samsung, iPhone'ların ardından iPad modelleri için de üretime geçebilir.

Ufukta OLED var: Apple'ın iPad modelleri için Samsung söylentisi geldi!

Apple ve Samsung her ne kadar akıllı telefon dünyasının ezeli rakipleri olarak gösterilse de bildiğiniz iki firma zaman zaman bir araya geliyor. Örneğin; Apple, iPhone modellerinde Samsung'un ürettiği OLED ekranları kullanıyor. Yine böylesi bir örneğin iPhone 13 serisinde de karşımıza çıkması muhtemel. Çünkü iddialara göre Samsung Display, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'da kullanılacağı söylenen 120 Hz LTPO OLED panelleri üretmeye başladı. Fakat görünüşe bakılırsa üretim planları arasında iPad'ler de var.

iPAD'LERİN EKRANLARI DA SAMSUNG'A EMANET OLABİLİR

Bir rapora göre, Apple, gelecek yıldan itibaren bazı iPad modellerinde LCD ve Mini-LED ekranlardan OLED ekranlara geçiş yapacak. Buna ek olarak Apple Watch, iPhone ve MacBook gibi ürünler için Apple'a OLED ekran sağlayan Samsung Display'in gelecek yılki iPad'ler için OLED ekranlar üreteceği iddia ediliyor. Hatta şirketlerin ekranların üretim programı ve teslimatı konusunda anlaştıkları söyleniyor. Ayrıca LG'nin de gelecek yılın iPad modellerinin OLED ekran tedarikçilerinden biri olabileceği konuşuluyor.

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2023'TE TAMAMI OLED

Öte yandan, 2023 yılında piyasaya sürülecek iPad modelleri için de bazı iddialar var. 2023'te karşımıza çıkacak tüm iPad modellerinin OLED ekran ile gelebileceği söyleniyor. Basına yansıyan bu planların gerçek olup olmadığını bilmesek de Apple'ın planlarının böyle olma ihtimali oldukça yüksek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung
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