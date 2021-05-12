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M1 çipli iPad Pro bilgisayardan daha hızlı!

12.05.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

M1 çipli iPad Pro Geekbench sonuçları ile karşımıza çıktı. Sonuçlar, M1 çipli iPad Pro'nun önceki nesil iPad Pro'dan çok daha hızlı olduğunu gösteriyor. Yeni iPad Pro, Intel Core i9'lu MacBook Pro'yu ise geçiyor.

M1 çipli iPad Pro bilgisayardan daha hızlı!

Apple M1 çipli iPad Pro'yu nisan ayındaki etkinliğinde görücüye çıkardı. Böylece Apple'ın Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro'da kullandığı kendine has M1 işlemcisi tablet serisine geldi. Bunun iPad ailesine büyük bir güç sağlayacağı tahmin ediliyordu. İşte bu tahminleri doğrulayan Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

M1'Lİ iPAD PRO YÜZDE 56 DAHA HIZLI

Geekbench 5 üzerinden alınan sonuçlara göre, M1 çipli iPad Pro tek çekirdekte ortalama 1.718 puan ve çok çekirdekte ise ortalama 7.284 puan alıyor. A12Z çipli dördüncü nesil 12.9 inçlik iPad Pro ise tek çekirdekte ortalama 1.121 puana ve çok çekirdekte ise ortalama 4.656 puana sahip. Bu da M1 çipli iPad Pro'nun yaklaşık yüzde 56 daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

iPad Pro

Karşılaştırma sonuçları, M1 iPad Pro'nun geçen sonbaharda piyasaya sürülen M1 çipli Mac'lerle neredeyse aynı performansa sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte M1 çipli iPad Pro'nun ve diğer bazı Apple ürünlerinin Geekbench'teki çok çekirdek sonuçları:

M1 çipli MacBook Air: 7.378 puan
M1 çipli iPad Pro: 7.284 puan
Intel Core i9'lu 16 inçlik MacBook Pro: 6.845 puan
A12Z çipli iPad Pro: 4.656 puan

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i9'LU MACBOOK PRO'YU GEÇTİ

Yukarıdaki sonuçlara bakıldığında M1 çipli iPad Pro çok çekirdekte Intel Core i9'dan güç alan 16 inçlik MacBook Pro dizüstü bilgisayarını geride bırakıyor. Bu da tabletin Apple ekosistemindeki gücünü gösteriyor. Bu noktada yeni iPad Pro için bilgisayardan daha hızlı demek mümkün.

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Apple
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