MAGAZİN

Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 00:18 | Son Güncelleme

Muhteşem İkili dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in yeni dizisi Muhteşem İkili 1. bölümüyle ekrana geldi ve büyük beğeni topladı. Muhteşem İkili'nin 2. yeni bölümünde Uğur Yücel sürprizi yaşanacak. Usta oyuncu Uğur Yücel, Polis Akademisi'nde Barca ve MKC'yi yetiştiren hocaları rolünü canlandıracak. MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları, en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor! İşte Muhteşem İkili'nin 2. bölüm fragmanı...

Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bursin, Öykü Karayel, Özge Gürel ve Zafer Algöz'ün yer aldığı Muhteşem İkili'ye 2. bölümden itibaren Uğur Yücel dahil oluyor. MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları rolündeki Yücel, ikiliye fırça atıyor.

MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları, en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor! Hocalarının tepkisiyle yüzleşen ikiliyi büyük tehlikeler bekliyor! Usta oyuncu Yücel'in dizide konuk oyuncu olarak mı katıldığı ise henüz belli değil.

Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 8 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?
Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandıYeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı muhteşem ikili Muhteşem İkili 2. yeni bölüm izle uğur yücel kerem bürsin ibrahim çelikkol

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım

Sıla'dan Ahmet Kural açıklaması: Susmayacağım

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

Savaşçı 52. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kaan Bozok vuruluyor mu?

Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yeni Gelin dizisinde korku dolu anlar! Yeni Gelin 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

Muhteşem İkili dizisi konusu nedir? Yeni polisiye dizi Muhteşem İkili'de kim hangi rolde oynuyor?

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanı! Can Sanem'i affedecek mi?

Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanı! Can Sanem'i affedecek mi?

Acun Ilıcalı'nın talk show kararını İbrahim Büyükak duyurdu

Acun Ilıcalı'nın talk show kararını İbrahim Büyükak duyurdu

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.