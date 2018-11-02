Uğur Yücel Muhteşem İkili'de hangi rolde oynuyor? Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği, başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bursin, Öykü Karayel, Özge Gürel ve Zafer Algöz'ün yer aldığı Muhteşem İkili'ye 2. bölümden itibaren Uğur Yücel dahil oluyor. MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları rolündeki Yücel, ikiliye fırça atıyor.

MKC ve Barca'nın yol gösteren hocaları, en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor! Hocalarının tepkisiyle yüzleşen ikiliyi büyük tehlikeler bekliyor! Usta oyuncu Yücel'in dizide konuk oyuncu olarak mı katıldığı ise henüz belli değil.

Muhteşem İkili, heyecan dolu bölümüyle 8 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.Yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki polisi dev bir uyuşturucu baskını karşı karşıya getirir. İkili bu işin sonunda çok güçlü bir ortak düşman edinmiş olurlar. MKC ve Barca kendilerini giderek daralan bir çemberin ortasında, sevdiklerinin ve kendilerinin hayatları için mücadele ederken bulurlar.

