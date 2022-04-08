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Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonu saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 50'ye yükseldi

08.04.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sıcak bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçler tarafından düzenlenen füze saldırısında can kaybının 50'ye yükseldiği açıklandı.

Ukrayna'daki Kramatorsk tren istasyonu saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 50'ye yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısı tüm dünyada konuşuluyor. Saldırıya yönelik çok sayıda ülkeden tepkiler gelirken korkunç saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bilanço ağırlaşıyor.

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CAN KAYBI 50'YE YÜKSELDİ

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıklamıştı.

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Gonçarenko, hastanelerin yaralıların tedavisine yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söylemişti.

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RUS GÜÇLER TARAFINDAN 'TOÇKA-U' FÜZESİYLE VURULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

AA-20220408-27506992-27506956-UKRAYNA_RUSLAR_KRAMATORSK_GARINI_VURDU_30DAN_FAZLA_OLU_VE_100DEN_FAZLA_YARALI_VAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

AA-20220408-27506992-27506961-UKRAYNA_RUSLAR_KRAMATORSK_GARINI_VURDU_30DAN_FAZLA_OLU_VE_100DEN_FAZLA_YARALI_VAR

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzeleri sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı. (AA)

AA-20220408-27506992-27506963-UKRAYNA_RUSLAR_KRAMATORSK_GARINI_VURDU_30DAN_FAZLA_OLU_VE_100DEN_FAZLA_YARALI_VAR

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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