Ukrayna’daki savaş bölgesinde askerlerin Adanalı rapçinin şarkısını dinlediği iddia edildi! O anlar gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerleri 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmişti. Şubat ayında başlayan savaşta 8. ay geride kalırken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgeden yükselen çatışma sesleri ve görüntülerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Sıcak çatışmanın devam ettiği cephe attığında seyir halindeki bir aracın içinden çekildiği iddia edilen görüntülerde iki askerin dinlediği Türkçe şarkı dikkatleri çekti.

DANS EDİP EĞLENDİLER

İki askerin Türkiye’de bir dönem popüler olan Adanalı Isyan Tetick'in "Patlamaya Devam" şarkısını dinlediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Askerlerin şarkının ritmiyle dans ederek birbirlerine güldükleri anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.



