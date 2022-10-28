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  4. Ukrayna’daki savaş bölgesinde askerlerin Adanalı rapçinin şarkısını dinlediği iddia edildi! O anlar gündem oldu

Ukrayna’daki savaş bölgesinde askerlerin Adanalı rapçinin şarkısını dinlediği iddia edildi! O anlar gündem oldu

28.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’daki savaş bölgesinde seyir halindeki bir aracın içinde iki askerin Adanalı bir rapçinin şarkısını dinlediği ana ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu iddia sosyal medyada kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus askerleri 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmişti. Şubat ayında başlayan savaşta 8. ay geride kalırken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgeden yükselen çatışma sesleri ve görüntülerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Sıcak çatışmanın devam ettiği cephe attığında seyir halindeki bir aracın içinden çekildiği iddia edilen görüntülerde iki askerin dinlediği Türkçe şarkı dikkatleri çekti.

DANS EDİP EĞLENDİLER

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İki askerin Türkiye’de bir dönem popüler olan Adanalı Isyan Tetick'in "Patlamaya Devam" şarkısını dinlediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Askerlerin şarkının ritmiyle dans ederek birbirlerine güldükleri anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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Adana Rap rusya ukrayna

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