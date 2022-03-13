Ukrayna'dan yabancı savaşçılara çağrı! "Hayatta kalsanız bile..."

Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik askeri müdahalesi sürerken bölgede sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılar gündem olmuştu. Yabancı savaşçılarla ilgili Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.

"HAYATTA KALSANIZ BİLE..."

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırdığını kaydederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürütüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenen Kuleba "Yapmayın. Uluslararası mahkemelerde davalar açtık. Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez." ifadelerine yer verdi. (AA)



