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Ukrayna'dan yabancı savaşçılara çağrı! "Hayatta kalsanız bile..."

13.03.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılar tüm dünyada büyük bir gündem yaratmıştı. Son olarak Ukrayna'dan yabancı savaşçılara yönelik bir çağrı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini isteyerek "Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez." şeklinde konuştu.

Ukrayna'dan yabancı savaşçılara çağrı! "Hayatta kalsanız bile..."

Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik askeri müdahalesi sürerken bölgede sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılar gündem olmuştu. Yabancı savaşçılarla ilgili Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenerek Ukrayna'ya gelmekten vazgeçmelerini istedi.

"HAYATTA KALSANIZ BİLE..."

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırdığını kaydederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık savaşı yürütüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya karşı Rus ordusuna katılmak isteyen yabancı uyruklu savaşçılara seslenen Kuleba "Yapmayın. Uluslararası mahkemelerde davalar açtık. Hayatta kalsanız bile, bir savaş suçlusu olacaksınız. Paraya ya da başka bir şeye değmez." ifadelerine yer verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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