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Rusya'dan flaş müzakere açıklaması! "Yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir"

13.03.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken bir yandan gözler müzakerelere çevrilmiş durumda. Müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. Son olarak Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rus müzakereci Leonid Slutsky yaptığı açıklamada anlaşmaların imzalanabileceği mesajını verdi. Kiev ile Moskova’nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Slutsky, “Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir” dedi.

Rusya'dan flaş müzakere açıklaması! "Yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken müzakere süreci de gündemde. Rusya-Ukrayna müzakerelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı, tarafların anlaşmaya varacağı noktalar ve savaşın ne zaman sona ereceği merakla takip ediliyor. Belarus’ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4’üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE..."

Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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