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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye ile ilişkileri kestiklerini açıkladı

29.06.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye ile ilişkileri kestiklerini açıkladı

Suriye yönetimi, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdıklarını açıklamıştı. Suriye'nin Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberde, “Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimleriyle iş birliğinin güçlendirileceği ve diplomatik ilişkilerin de kurulacağı” ifade edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Şubat'ta Ukrayna'daki söz konusu ayrılıkçı bölgeleri tanıdığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, 16 Haziran’da yaptığı açıklamada, Suriye’nin Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk’ı tanımasını Moskova’nın “memnuniyetle karşılayacağı” açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Ukrayna
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