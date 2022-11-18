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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tahıl Koridoru Anlaşması teşekkürü

18.11.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BM Genel Sekreteri Guterres'e Tahıl Koridoru Anlaşması dolayısıyla teşekkür etti. Zelenskiy, teşekkür mesajında, "Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres'e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tahıl Koridoru Anlaşması teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sürdürülmesine ilişkin bugün verilen karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür etti.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasını değerlendirdi.

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"TARIM ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Söz konusu anlaşmaya göre Karadeniz üzerinden tahıl ürünlerinin sevkiyatının devam edeceğini dile getiren Zelenskiy, "Tüm zorluklara, Rusya'nın çeşitli manipülasyonlarına rağmen Karadeniz limanlarımızdan tarım ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Tahıl girişimi sayesinde 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna'nın Odessa bölgesi limanlarından 450'den fazla gemi ile toplam 11 milyon tona yakın gıda ürünü ihraç edildiğini aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bu işi geliştirmek için her şeyi yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri Guterres'e, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ediyorum."

Küresel açlık krizinin önlenmesi yönünde tahıl girişimin genişletilmesi adına görüşmeler yaptıklarını, söz konusu girişimde ABD, Almanya, Japonya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin de yer almak istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Dünya birlik içinde olursa açlığın üstesinden gelinir." değerlendirmesinde bulundu.

MALEZYA UÇAĞI AÇIKLAMASI

Zelenskiy, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'da görülen davada, 4 sanıktan 3'üne "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden ömür boyu hapis cezası verilmesini "önemli" olarak nitelendirdi.

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Mahkeme kararına göre, uçağın düşürülmesinde suçlu olan sanıkların cezalarını çekeceklerini belirten Zelenskiy, "Rusya bu felaket hakkında çok yalan söyledi, ancak ana kanıtlar belirlendi." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bugün de hava saldırıları düzenlediğini dile getiren Zelenskiy, saldırılar sonucu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bugün gerçekleşen saldırılarda da Ukrayna'daki enerji altyapıların hasar aldığını belirten Zelenskiy, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 milyondan fazla insanın elektriksiz kaldığını kaydetti. (AA)

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Ukrayna volodimir zelenski

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