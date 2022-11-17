2 kişinin ölümüne yol açan füze dünyayı karıştırmıştı! Gözler Ukrayna'ya çevrilirken Zelenskiy'den açıklama: Eminim ki...

Birçok ülkeyi birbirine birbirine düşürme noktası getiren füzeyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polonya'da 2 kişinin ölümüne yol açan füzenin Ukrayna'ya ait olduğu ortaya çıkınca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de basın toplantısı düzenleyerek dünyaya duyurmuştu. Ukrayna'dan gelecek açıklama merakla beklenirken Ukrayna lideri Zelenskiy, "bilinmezlik" mesajı verdi.

"EMİNİM Kİ BU BİR RUS FÜZESİYDİ"

Zelenskiy, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili olarak Zelenskiy, "Ben yüzde yüz bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.

"UKRAYNA'YA AİT FÜZE KALINTILARINDAN OLAMAZ"

Zelenskiy, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini aktardı.

"SUÇLANMADIĞIMIZ İÇİN MİNNETTARIZ"

"Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız" diyen Zelenskiy, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.

(AA)