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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti!

23.08.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen Ukrayna'nın Dugina'nın öldürülmesi ile ilgili sorumlu olduğu suçlamalarını reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti!

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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