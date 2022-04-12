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Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

12.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Rus işgali altında acı çeken Ukraynalı kadınların durumu hakkında konuştu. Savaşın ilk gününden beri eşini görmediğini ve sadece telefonda konuşabildiğini açıklayan Zelenska, destek olan ülkelere minnettarlığını paylaştı. Ülkede gelişmekte olan vatanseverliğe de dikkat çeken First Lady, şimdi savaş deneyimlerinin kaydını tutup milli bir bellek oluşturmak için çabalıyor.

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Ukraynalı kadınların ülkelerindeki savaşla nasıl başa çıktıklarına açıklık getirirken kocasını en son ne zaman şahsen görebildiğini açıkladı. İşgal günü, daha sonra bir patlama olduğunu öğrendiği yüksek bir sesle sabahın erken saatlerinde uyandığını hatırlayan Zelenska, savaşın ilk günlerinde kısa sürede cumhurbaşkanının ofisinin askeri bir tesis haline geldiğini ve o günlerden beri sadece telefonla konuşabildiklerini söyledi.

''EN İYİ STRATEJİ GERÇEKTİR''

Dokuz yaşındaki oğluna ve 17 yaşındaki kızına ne söylediği sorulduğunda, First Lady çocuklara hiçbir şey açıklamaya gerek olmadığını çünkü Ukrayna'daki her çocuk gibi onların da her şeyi gördüklerini söyledi. "Elbette, bu çocukların görmesi gereken bir şey değil - ama çocuklar çok dürüst ve samimi. Onlardan hiçbir şey saklayamazsın." dedi.

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Savaş nedeniyle Ukraynalı gençlerde pekişen vatanseverlikten bahsetti ve ülkelerinin vatanseverleri ve savunucuları olarak büyüyeceklerini söyledi. "Çocuklar söz konusu olduğunda, en iyi strateji gerçektir" diye ekledi.

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''BÖLÜNMEMİZ İMKANSIZ''

Vladimir Putin'in Ukrayna halkını bölmek için yola çıktığını, ancak Ukraynalılar için böyle bir durumun imkansız olduğunu söyleyen First Lady, "Birimiz işkence gördüğünde, tecavüze uğradığında veya öldürüldüğünde, hepimizin işkence gördüğümüzü, tecavüze uğradığımızı veya öldürüldüğümüzü hissediyoruz. Sivil bilinci hissetmek ve direnmek için propagandaya ihtiyacımız yok. Hepimizin hissettiği bu kişisel öfke ve acı, harekete geçmeye, saldırganlığa direnmeye, özgürlüğümüzü savunmaya olan susuzluğumuzu anında harekete geçirir." dedi.

Ukrayna'nın nasıl bir gönüllüler ülkesi haline geldiğini anlatan Zelenska birçok meslek grubundan insanın birbirlerine yardım ederek nasıl birlikte çalıştıklarını anlattı.

Ortadoğu Batının Ukrayna Yaklaşımına Tepkili

Binlerce kadın, içinde yaşadıkları koşullar nedeniyle Mariupol'daki gibi bomba sığınaklarında doğum yapmak zorunda kaldı. Birçok kadın, işgal altındaki şehirlerden yürüyerek kaçarken, çocuklarını kocalarının, erkek kardeşlerinin ve babalarının yardımı olmadan alırken hayatlarını tehlikeye attılar. Erkekler ise kalmak ve işgalcilerle savaşmak zorunda kaldı.

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ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaklaşık dört milyon Ukraynalı kadın ve çocuk başka ülkelere göç etti ve hayatlarına evlerinden uzakta yeniden başladı. Rusya ile savaştan kaçan Ukraynalıları kabul eden ülkelere sonsuz minnettar olduğunu söylerken sivil bölgelere Rus roket saldırılarını önleme umuduyla uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında da bulundu.

MİLLİ BELLEK OLUŞTURUYOR

First Lady, Ukraynalıları savaş deneyimlerini paylaşmaya davet eden bir paylaşım kanalı başlattı ve mesajları ülkelerinin tarihini belgelemenin bir yolu olarak kullanacağını söyledi. Böylece kişisel hikayeleri kayıt altına alınıp hatırlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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