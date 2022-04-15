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Ukrayna'nın "Vurduk" dediği 'Moskova' gemisi, Boğaz'dan böyle geçmiş

15.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'ya ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıklamış, Rusya tarafı ise bunu doğrular nitelikte bir çıkış yapmış ve geminin battığı belirtmişti. Ukrayna'nın hamlesi dünyada ses getirirken, "Moskova" geçen haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerken böyle görüntülenmişti.

Ukrayna'nın "Vurduk" dediği 'Moskova' gemisi, Boğaz'dan böyle geçmiş

Ukrayna geçtiğimiz günlerde, Neptün füzesiyle, Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduğunu açıklamıştı. Rusya'dan gelen açıklama bu bilgiyi doğrular nitelikte olurken, Moskova'nın İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendiği ortaya çıktı...

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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