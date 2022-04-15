Ukrayna'nın "Vurduk" dediği 'Moskova' gemisi, Boğaz'dan böyle geçmiş

Ukrayna geçtiğimiz günlerde, Neptün füzesiyle, Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduğunu açıklamıştı. Rusya'dan gelen açıklama bu bilgiyi doğrular nitelikte olurken, Moskova'nın İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendiği ortaya çıktı...
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.
Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti. (DHA)
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