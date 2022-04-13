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Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

13.04.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını, şu anda geminin yandığını duyurdu. Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu belirtti.

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moslova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

"MÜRETTEBAT SAYISI 510"

Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'teki Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engellediğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Ukrayna
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