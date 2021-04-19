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Ukrayna, Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırımlar istiyor

19.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı bireysel değil sektörel yaptırımlar istediklerini kaydetti.

Ukrayna, Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırımlar istiyor

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda meslektaşlarını Rusya'nın son dönemde izlediği tehlikeli yol hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

'ARTIK YETERLİ DEĞİL'

Moskova'nın gerginliği tırmandırmasından vazgeçirmek için atılacak adımları önerdiğini aktaran Kuleba, "Ana unsur; yeni birtakım sektörel yaptırımlar hazırlamak. Bireysel yaptırımlar artık yeterli değil." ifadesini kullandı.

UKRAYNA - RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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Rusya Ukrayna

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