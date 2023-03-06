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"Ukrayna'ya zafer" sloganı atan silahsız Ukraynalı askerini kurşuna dizdiler! "Hepsini bulacağız"

06.03.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerlerinin silahsız bir Ukrayna askerini kurşuna dizerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerde, Ukraynalı askerin son sözü, “Ukrayna’ya zafer” oldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yapılanan savaş suçu olduğunu belirterek "Hepsini bulacağız" dedi.

"Ukrayna'ya zafer" sloganı atan silahsız Ukraynalı askerini kurşuna dizdiler! "Hepsini bulacağız"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus askerlerinin silahsız Ukraynalı bir askeri kurşuna dizerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü görüntüde, Rus askerlerinden birinin "Onu filme alın" dediği ve ardından Ukraynalı askerin “Ukrayna’ya zafer” sözlerinin ardından kurşuna dizildiği görüldü. Söz konusu Ukraynalı askerin kimliği ve görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği henüz bilinmiyor.

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"ULUSAL ZAYIFLIKLARININ BİR ÖRNEĞİ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere tepki göstererek, “Bir savaş esirini öldürmek, başka bir Rusya Federasyonu savaş suçudur. Bunlar, Kremlin propagandasının 'Naziler' hakkındaki mitleriyle akladığı metodik bir terör politikasının unsurlarıdır. Bu aynı zamanda ulusal zayıflıklarının bir örneğidir. Bu tür her savaş suçunun cezası olacaktır. Kimse adaletten kaçamaz. Hepsini bulacağız” dedi.

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Rusya Ukrayna

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