'Ukraynalı grup topraklarımıza saldırdı' Rusya açıkladı Ukrayna 'Klasik' diyerek yanıt verdi

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşta Rusya tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atılırken Urkayna tarafından da yapılan o açıklamalara yalanlama geldi. İşte detaylar...

"1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI"

Rusya’nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sabah saatlerinde Ukraynalı sabotaj grubunun Ukrayna-Rusya sınırındaki köylere sızdığını açıkladı. Bogomaz, sabotajcıların seyir halindeki sivil bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını açıkladı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyonun devam ettiğini söyledi.

PUTİN: BİR TERÖR SALDIRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek, “Silahlı kişiler sınır bölgesine sızdı ve sivillere ateş açtı. Aracın sivil olduğunu, araçta sivillerin, çocukların olduğunu bilerek ateş açtılar” dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de saldırıyı doğrularken, yerel basında sabotajcıların en az 6 kişiyi rehin alındığı belirtildi.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA GELDİ! "KASITLI BİR PROVOKASYON"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya’nın iddialarını yalandı. Podolyak, “Rusya’daki Ukraynalı sabotaj grubu hakkında anlatılan hikaye, klasik kasıtlı bir provokasyon" dedi. Podolyak, Rusya’nın saldırılarını ve savaşın ardından artan yoksulluğu haklı çıkarmak için halkını korkutmak istediğini ifade etti. (İHA)