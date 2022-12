Ulaşımı çok daha pratik hale getiren 2022'nin en iyi elektrikli scooter modelleri

Elektrikli scooter, son zamanların en gözde ulaşım araçlarından biri. Çevreci yapısı, evde şarj edilebilir olması, geniş menzili ve yeterli hızı ile şehir yaşamına hızla adapte olan bu ürünler, pratik olduğu için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uzak mesafelere giderken scooterı arabanın bagajına atmak veya metroda yanınıza alabilmek de işin en güzel yanlarından biri. Eğer siz de bir tane almayı planlıyor ama "En iyi elektrikli scooter hangisi?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa, gelin bir araya getirdiğimiz ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Akla ilk onun adı gelir: Xiaomi Mi Elektrikli Scooter Essential

Şehir hayatında kullanılabilecek pratik bir ulaşım aracı isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Xiaomi Mi Elektrikli Scooter Essential, siyah rengiyle göz dolduruyor. En iyi elektrikli scooter modelleri arasında yer alan ürün, toplam 20 kilometre menzile sahip. Kullanıma göre değişebilen bu mesafeye saatte 20 kilometrelik bir hız eşlik ediyor. 10 derecelik eğimlere rahatlıkla tırmanabilen ürün, 12 kilogram ağırlığı ile her yere kolayca taşınabiliyor. Model, ağır olmaması için havacılıkta kullanılan düşük yoğunluklu ama dayanıklı alüminyum alaşım kullanılarak üretiliyor. Hafif ve katlanabilir yapısı sayesinde scooterı toplu taşımada yanınıza alabilir, dilediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz.

2. Şehrin tadını çıkarmak isteyenlere: Ducati Pro-ı Evo Black 350 Watt LED Ekranlı Katlanabilir Elektrikli Scooter DUCATI PRO-I

Toplam 12 kilogram ağırlığa sahip olan Ducati Pro-ı Evo Black 350 Watt LED Ekranlı Katlanabilir Elektrikli Scooter DUCATI PRO-I, alüminyum alaşım kullanılarak üretilen scooterlar arasında yer alıyor. Elektrik bataryası üç ila beş saat arasında şarj olup anında kullanıma hazır hâle geliyor. 100 kilogram taşıma kapasitesi sayesinde birçok yetişkin tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. 350 Watt gücündeki motoru, sizi kolay ve hızlı bir şekilde kent içinde bir yerden bir yere götürebiliyor. Şehir hayatında ulaşım için hızlı ve pratik bir çözümü arıyorsanız severek kullanacağınız ürünü incelemeden geçmeyin, deriz.

3. Güçlü performansıyla her an yanınızda: Xiaomi Mi Electric Scooter 3

En iyi elektrikli scooter yorumlarına sahip modellerden biri olan Xiaomi Mi Electric Scooter 3, üstün özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 600 Watt güç üretimi yapabilen scooter, böylelikle her türlü yol ve eğim koşulunda rahat bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Toplamda 30 kilometre menzili ile rakiplerine fark atan scooter, saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Arka tekerinde yer alan çift pabuçlu disk freni gerektiğinde güvenilir bir şekilde durmanızı sağlayarak sizi tehlikelerden koruyor. Yollarda keyifle dolaşmak ve istediğiniz yere pratik bir şekilde varmak için tek yapmanız gereken, kendinizi hafifçe ittikten sonra gaza basmak!

4. Dengeli ve konforlu bir sürüş deneyimi için: Maserati MC-ES852-G Elektrikli Scooter

Gri rengiyle herkesin beğenisini kazanan Maserati MC-ES852-G Elektrikli Scooter, ulaşımı kolaylaştıran harika ürünlerden biri. Masarati tarafından üretilen scooter, üzerinde yer alan kaliteli ekipmanlarla dikkat çekiyor. Model, frenlerinden elektrik motoruna ve hatta bataryasına kadar en iyi markalar kullanılarak üretiliyor. Scooterda bulunan pil, konumlandırıldığı yer itibariyle tüm gövdeyi kaplıyor ve daha dengeli bir sürüş deneyimi vadediyor. Direksiyonun üzerindeki LCD ekrandan hız ve mesafe gibi bilgiler kolayca takip edilebiliyor. Üç kademeli hız sabitleme özelliği ile oldukça pratik ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

5. Göz alıcı kırmızı rengi ile bütün sokaklar sizin: Razor Power A2 Elektrikli Scooter Red

Razor Power A2 Elektrikli Scooter Red, pratik ve kullanışlı yapısıyla ulaşım sorununa çözüm getirecek harika ürünlerden biri. Scooterın üreticisi olan Razor, adını manuel modellerle daha çok duyurduysa da elektrikli ürünlerde de oldukça iddialı görünüyor. Katlanabilir gidonu ile her yere kolayca taşınan ürün, aynı zamanda yükseklik ayarlı direksiyonuyla da hemen her boya uyum sağlayarak ergonomik bir yapı sergiliyor. Scooterın üzerinde yer alan yüksek torklu lityum akü, her türlü yol koşulunun üstesinden gelerek sizi istediğiniz yere ulaştırıyor. Hız olarak güvenli sınırlar içerisinde kalmayı tercih edenler için modelin sadece saatte 16 kilometre hıza ulaştığını belirtmeden geçmeyelim.

6. Yüksek performans arayanlar için: Razor 13173816 Elektrikli Scooter

En iyi elektrikli scooter markaları ve modelleri arasında yer alan Razor 13173816 Elektrikli Scooter, yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Saatte 24 kilometre hıza ulaşan ürün, konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen scooter, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı sergiliyor. Şehir içinde bir yerden bir yere giderken en büyük yardımcınız olacak model, lityum bataryaya sahip. Böylece sizi sık sık ürünü şarj etme derdinden kurtarıyor. Üstelik scooterı kolayca katlayarak otobüse veya metroya binerken yanınızda da taşıyabilirsiniz. Harika, değil mi?

7. Hızlı, güvenli ve kolay ulaşım: Razor 13173808 Elektrikli Scooter

Razor 13173808 Elektrikli Scooter, evde şarj edip dilediğiniz an şehir içinde istediğiniz yere kolayca gidebileceğiniz, saatte 24 kilometre hıza ulaşabilen harika bir ulaşım aracı. Üstelik katlanabilme özelliği sayesinde pratik bir yol arkadaşı. Katlandığı zaman oldukça kompakt bir yapı sunan scooterı kullanmadığınız zamanlarda evinizde rahatlıkla saklayabilir, arabanızın bagajında taşıyabilir, metro veya otobüs içerisinde yanınızda götürebilirsiniz. Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü elektrik motoruyla yıllarca size eşlik edebiliyor. Kullanımı da oldukça pratik olan model, sağ elde bulunan gaz pedalı ve arkada yer alan ayak freni ile kolayca yönetiliyor.

8. En güzel yol arkadaşı: MOBIL URBAN E-GO2 Elektrikli Scooter

2022'de en iyi elektrikli scooter modelleri arasında öne çıkan MOBIL URBAN E-GO2 Elektrikli Scooter, üstün performansıyla göz dolduran ürünlerden biri. 350 Watt gücünde batarya ile desteklenen ürün, rahatlıkla saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şehirde yer alan uzun mesafeleri kısa zamanda aşmanızı sağlayacak olan bu harika ürün, etkili fren sistemiyle güvenliğinizi önemsiyor. Toplam 30 kilometre menzili olan cihazın kısa sürede şarj olma özelliği sayesinde bataryasını üç saatte tamamen doldurmak mümkün. Üstelik dayanıklı tekerlekleri ve 14 derecelik eğimlere tırmanabilme becerisi sayesinde sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmıyor.

9. Güvenli ve sakin bir sürüş deneyimi için: Dynamic E1 Escooter Elektrikli Scooter

Ayarlanabilir gidonu sayesinde her yaştan yetişkinin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün arıyorsanız Dynamic E1 Escooter Elektrikli Scooter modeline göz atmanızda fayda var. En iyi elektrikli scooter tavsiyelerinden biri olan ürünün 8 inç genişliğindeki dolgu tekerleri, konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca dolgu teker yapısı patlama gibi riskleri ortadan kaldırıyor. 150 Watt gücündeki motoru 5 ila 10 derece arasındaki eğimlere rahatlıkla tırmanabiliyor. Model, 10 kilometre menzile sahip olmasının yanında saatte en fazla 15 kilometre hıza ulaşabiliyor. Arka tekerinde yer alan disk fren ise sürüş güvenliğini artırıyor.

10. Hem kullanışlı hem kaliteli bir ürün isteyenlere: Citymate Plus Elektrikli Scooter

Üzerinde yer alan 6600 mAh batarya sayesinde 15 ila 20 kilometre arasında bir menzil sunan Citymate Plus Elektrikli Scooter, üstün özellikleriyle âdeta elektrikli scooter tanımını yeniden yazıyor! Şık gövdesi göz alıcı bir tasarım sergilerken ince yapısı ürünün her yere daha kolay taşınmasını sağlıyor. Lityum bataryanın desteklediği 250 Watt gücündeki motoru, saatte maksimum 25 kilometre hız yapabiliyor. Ürünün ekranında yer alan menüden hız konusunda üç farklı kademe de seçilebiliyor. Eco, orta ve hızlı olarak adlandırılan bu modlarda sırasıyla 15, 20, 25 kilometre hıza ulaşmak mümkün. Daha ne olsun, değil mi?

11. Ön tekerde süspansiyon avantajı arayanlar için: DYNAMIC S2 Elektrikli Scooter

2022 senesinde ilgi gören ürünlerden biri de DYNAMIC S2 Elektrikli Scooter. Geniş LED ışıklarıyla ön plana çıkan scooter, gece sürüşlerini çok daha güvenli hâle getiriyor. Göz alıcı tasarımı ve sağlam yapısı, uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Katlanabilir gövdesi sayesinde ürünü kolay bir şekilde taşıyarak her yere yanınızda götürmeniz mümkün. 25 ila 30 kilometre arasında bir menzil sunan scooter, saatte maksimum 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. 15 derece eğimlere rahat bir şekilde tırmanıyor ve sağlam gövdesinde 120 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Sürüş konforunu artırması açısından konumlandırılan ön ve arka süspansiyonları, çukur ve darbeleri daha az hissetmenizi sağlayarak sürüş konforunu katlıyor.

12. Kawasaki yeşiline "Merhaba!" deyin: Goldmaster Kawasaki KX-FS 5.5 Elektrikli Scooter

Siyah ve yeşilin muhteşem uyumuyla tasarlanan Goldmaster Kawasaki KX-FS 5.5 Elektrikli Scooter, ayarlanabilir gidon yüksekliği ve gidondan yapılan hız kontrolü sayesinde konforlu bir sürüş deneyimi yaşatan modellerden bir diğeri. Üç farklı sürüş modu tanımlanan ürün, yol durumuna göre daha hızlı gitme veya bataryadan tasarruf etme imkânı sağlıyor. 25 kilometre sürüş mesafesi sunan scooter, maksimum hız olarak ise saatte 18 kilometreye ulaşabiliyor. Ürünün rakiplerine nazaran ön plana çıkan özelliği ise bataryasını doldururken manuel modda kullanılabilmesi. Siz de kısa mesafeleri kolayca kat edecek bir scooter arayışındaysanız ürüne bir şans verebilirsiniz.

13. Küçük çocukları da unutmadık: Razor E200 Elektrikli Scooter

Eğer çocuklarınız için kaliteli ve kullanışlı bir elektrikli scootera ihtiyacınız varsa Razor E200 Elektrikli Scooter modeline göz atmalısınız. Tam boyutlu çelik çerçevesi sayesinde çocuğunuz için geniş bir basma alanı sunan ürün, arka tekeri tamamen kapatan gövdesiyle de güvenliğe destek oluyor. Geniş basma alanı, aynı zamanda iki ayağı yan yana konumlayarak kullanmak isteyen çocuklar için de konfor sağlıyor. 200 Watt gücündeki elektrik motoru uzun süre bakıma ihtiyaç duymadığı için model, yıllarca sorunsuz kullanılabiliyor. Tam şarj ile toplam 40 dakika kullanım imkânı sağlayan ürünü çocuklarınız çok sevecek.

14. Çocukların en büyük eğlencesi olacak: Razor Power Core E100 Elektrikli Scooter

Yumuşak poliüretan tekerlekleri sayesinde çocuklarınıza konforlu bir sürüş deneyimi yaşatacak Razor Power Core E100 Elektrikli Scooter, çelik çerçevesi ve gidonuyla uzun süre çocuklarınıza eşlik edecek. Alüminyumdan üretilen gövdesi, 9 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ürünün gövdesi, geniş yapısı ve arka tekerleği tamamen örten kuyruğu ile güvenli bir sürüş ortamı oluşturabiliyor. Gidondan kumandalı gaz ve fren mekanizmasıyla rahat kontrol edilen scooter, 8 yaş üstü çocuk ve gençlerin kullanımı için oldukça ideal. Model, muadillerine göre %50 daha fazla pil ömrü sunuyor. Üstelik beş saatte tam olarak şarj edilebiliyor.

15. İtalyan kalitesiyle tanışın: Ducati Elektroroller İşte 1 Pro

Hem ön hem arkada yer alan disk frene sahip bir model arıyorsanız Ducati Elektroroller İşte 1 Pro, bu arayışınıza son verebilir. Toplam 12 kilogram ağırlığı bulunan scooter, kaliteli ve sağlam alüminyum malzeme kullanılarak üretiliyor. Böylece hem uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor hem her yere rahatça taşınıyor. 350 Watt motor gücü, size şehrin bütün sokaklarında rahat bir şekilde dolaşma imkânı veriyor. Ön ve arkada yer alan LED ışıkları, özellikle gece sürüşlerinde trafikte fark edilmenizi kolaylaştırıyor. Severek kullanacağınız scooter ile Ducati'nin İtalyan kalitesi sizi bekliyor, acele edin.