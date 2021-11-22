Bisiklet, motosiklet, scooter sevenlere en iyi kask önerileri

Yaz aylarında bisiklet, scooter ve motosiklet kullanmak ekstra keyifli. Ancak bu araçlar çok keyifli olsa da küçük kazalar istenmeyen sonuçlar yaratabiliyor. Bunu önlemek için mutlaka koruyucu ürünler kullanılmalı. Bu ürünlerden en önemlisi ise kasklar. Kullanacağınız kask, mutlaka seçtiğiniz araca uygun olmalı ve herhangi bir kaza anında sizi gerektiği şekilde korumalı. Sizler için kask alırken dikkat edilmesi gerekenleri ve en iyi kask önerilerini araştırdık. İşte listemiz!

1. Güvenli Bisiklet Sürüşü için DesignSter Kask

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Sizin için ilk önerimiz DesignSter Hafif Bisiklet Kaskı. Entegre kalıplı EPS materyalden yapılan kask, kolay kullanım imkanı sağlıyor. 18 havalandırma deliği bulunan kask, nefes aldıran yapısıyla kullananları terletmiyor. Ayarlama tokası sayesinde farklı tipteki kafa yapılarına uyum sağlıyor. Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde darbelere karşı güvenle kullanabilirsiniz. Konforlu kullanım için yumuşak dokuda tasarlanan pedleri antibakteriyel özellikte. Üstelik çıkarılıp yıkanabiliyor. Ayrıca çıkabilen kenarları sayesinde ürünü yol kaskı ve dağ bisikleti kaskı olarak da kullanabilirsiniz. Diğer kullanım alanları ise binicilik, paten ve kaykay!

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2. Rahat ve Keyifli Bir Deneyim için Anself Motosiklet Kaskı

"Hangi kaskı almalıyım?" diye soranlara sıradaki önerimiz Anself Motosiklet Kaskı. Ürünün ultraviyole geçirmez camı, gözlerinizi ve cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Yüksek yoğunluklu köpük yastık tabakanın yanı sıra rahat ve yumuşak bir iç dizayna sahip. Hafif bir yapısı olan ürün, sürüş sırasında güvenliğinizi sağlıyor. Ayarlanabilir çene kayışı farklı kafa yapılarına göre kolayca ayarlanabiliyor. Kaskı tırmanma ve dağcılık gibi sporların yanı sıra beyzbol, motosiklet ve bisikletle de kullanılabilirsiniz. Yarım kask şeklindeki tasarımı yaz aylarında terlemenizi de önlüyor.

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3. Şık Tasarımı ile Decdeal Motosiklet ve Bisiklet Kaskı

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Decdeal Motosiklet Bisiklet Kaskı, şık tasarımıyla karşınızda. Uzun vizör tasarımı ile sizi yağmurdan ve zararlı güneş ışınlarından koruyor. Ayarlanabilir çene pedli kayışı, rahat ve yumuşak bir yapıya sahip. ABS malzemeden üretilen dış yüzeyi ise darbeye dayanıklı. PU dış yüzeyi su geçirmiyor. Nefes aldıran file astarını çıkarabilir ve rahatça yıkayabilirsiniz. Bisiklet, kaykay ve yürüyüş gibi açık hava sporları için tercih edebilirsiniz. Tek beden olan kask, 54 - 62 cm baş çevresine uygun.

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4. Nefes Alan Quiksilver Motion M Hlmt Kask

Sık sorulan sorulardan biri de "Kask seçimi nasıl yapılır?" İlk olarak kaskı hangi sporda kullanacaksınız buna karar vermelisiniz. Ardından dayanıklılık, konfor ve nefes alabilirlik sizin için belirleyici olmalı. Quiksilver Motion M Hlmt Kask, hava akışını artırmak için pasif ön ve üst havalandırmalara sahip. Polar olan iç astarı sıcaklık ve maksimum konfor sunuyor. Çıkarılabilir kulak pedleri termo ve yumuşak yapılı olduğu için rahatsız etmiyor. Çene pedi ise konforlu bir kullanım sağlıyor. Güvenlik testlerinden başarıyla geçen ürünü kaykay, scooter, buz pateni, snowboard ve kar motorunda rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

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5. Decdeal Güvenlik Kaskı ile Scooter Keyfini Yaşayın

Scooter sevenler için önereceğimiz diğer ürün Decdeal Hafif Scooter Güvenlik Kaskı. Gece sürüşünü güvenli hale getiren ürün, havanın kararmasını algılayan ışıklara sahip. Kask ayarlarını yaparak ışığı otomatik ya da manuel olarak açabilirsiniz. Darbe önleyici tasarımı, kafa çarpmalarını önleyerek sürüş güvenliği sağlıyor. Yüksek parlaklığa sahip ön ve arka lambaları sayesinde geceleri etkin bir görünürlük imkanı veriyor. Bu sayede olası kazaların önüne geçiyor. Kafada bulunan hava menfezi sayesinde uzun süre ürünü rahatça kullanabilirsiniz. Ürün, su geçirmez özelliğe sahip olsa da yağmurlu günlerde uzun süre takılması güvenlik için tavsiye edilmiyor.

Scooterın yanı sıra bisiklet kullanırken de tercih edebileceğiniz Decdeal Hafif Scooter Güvenlik Kaskı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Animiles Bisiklet Kaskı ile Maksimum Güvenlik

UKCA ve CE sertifikalı Animiles Bisiklet Kaskı, güvenliği maksimuma çıkarıyor. PC kabuğu sayesinde darbeye dayanıklı olan ürün, EPS köpükten iç malzemeye sahip. Bu sayede darbe anında enerjiyi emiyor ve kafayı maksimum düzeyde koruyor. 18 havalandırma konfigürasyonu buluna kask, optimum hava akışı ile hem başı serin tutuyor hem de minimum rüzgar direnci sağlıyor. 193 gram ağırlığa sahip olan ürün, hafif yapısıyla boynunuzda oluşabilecek baskıyı minimuma düşürüyor. Ayrıca yumuşak kask dolgusu çıkarılabiliyor ve rahatça temizlenebiliyor.

Taşıması ve kullanımı çok kolay ve güvenilir olan Animiles Bisiklet Kaskı'nı buradan satın alabilirsiniz.

7. Antibakteriyel İç Yapıya Sahip MT Kask Targo A1 Solid Matt Black

MT Kask Targo A1 Solid Matt Black'in iç pedi, çıkarılabilmesinin yanı sıra antibakteriyel özelliğe de sahip. Pinlock aparatı bulunan kaskın cam mekanizması hem kademeli olarak ayarlanabiliyor hem de istenildiği takdirde çıkarılabiliyor. Aynı şekilde burunluğunu da istediğiniz zaman kolayca çıkarabilirsiniz. Güvenli kullanım sunan kilit sistemi kademeli ve hızlı takılıyor. Üst hava giriş kanallarının yanı sıra çene hava giriş kanalları da mevcut. Bu sayede terletmeden konforlu bir kullanım sağlıyor. DOT onayı bulunan ürün aynı zamanda Ecer.22.05 sertifikasına da sahip.

Taşıma torbası bulunan MT Kask Targo A1 Solid Matt Black'i detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çevre Dostu Anself Motor Kaskı

Doğaya ve çevreye duyarlı bir ürün tercih etmek istiyorsanız size önerimiz Anself Motor Kaskı. Ürün, çevre dostu ABS malzemeden üretiliyor. Rahat, zarif ve yumuşak tasarımına ek olarak darbelere karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ağız ve üst havalandırma sistemi sayesinde her mevsim rahat kullanım sağlıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı ile başa binen yükü azaltıyor. Bu sayede konforlu bir sürüş yapmanıza olanak veriyor. Kilitli lens tabanı ve güvenlik tokası bulunan ürün, yolculuk sırasında sabit ve rahat bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Genellikle motosiklet için tercih edilen ürünün geniş bir beden skalası mevcut.

Farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap eden Anself Motor Kaskı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Darbelere Meydan Okuyan LS2 Rapıd Naughty Kask

Motosiklet sürüşünü daha güvenli hale getiren bir diğer ürün önerimiz LS2 Rapıd Naughty Kask. ECE 22.05, DOT ve NBR 7471 güvenlik sertifikalarına sahip ürünün dış yüzeyi ve ön vizörü A sınıfı polikarbonat malzeme kullanılarak üretildiği için darbelere karşı maksimum dayanıklılık gösteriyor. Ürünü pinlock ayarı ile istediğiniz sıkılıkta ayarlayabilirsiniz. Buhar camı ise takılıp çıkarılabiliyor. Nefes alan iç astarı antibakteriyel özellikte ve kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Geliştirilmiş hava kanalları sayesinde hava akışını sağlayarak terletmiyor. Bluetooth ve interkom kullanımı için uygun olan üründe rüzgarı kıran boyun rulosu da mevcut.

Siyah ön camlara sahip LS2 Rapıd Naughty Mat Siyah Neon Sarı Kask'ı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Sway Sw 700 Pembe Motosiklet Kaskı ile Hayatı Renklendirin

Kendinize ve yapacağınız spora en uygun kaskı bulduktan sonra dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise kaskı doğru takmak. "Kask nasıl takılır?" diye sorarsanız mutlaka kafanıza tam oturtmalı ve çene kayışını yeterli sıkılıkta ayarlamalısınız. Aksi halde olabilecek bir kazada kask çıkabilir ya da doğru takılmadığı için sizi darbelere karşı koruyamayabilir. Hatta yanlış takılan kask nedeniyle yaralanmalar bile söz konusu olabilir. Sway Sw 700 Pembe Motosiklet Kaskı, mikrometrik çene kayışına sahip ve 9 kademesi bulunuyor. Bu sayede size en uygun sıkılığı ayarlamanıza yardım ediyor. Teknopolimer dış kabuğu, darbelere karşı sizi koruyor. Tepe havalandırma kanalı ile rahat bir hava akışı sağlayarak terletmiyor ve konforlu bir kullanım sağlıyor.

İtalyan tasarımlı Sway Sw 700 Pembe Motosiklet Kaskı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Spor Keyfini Artıran Sharprepublic Yarım Kask



Size önereceğimiz son ürün Sharprepublic Yarım Kask, renkli ve ekose deseniyle şık bir tasarıma sahip. Hafif bir yapıya sahip olan ürün, emniyetli bir sürüş sağlıyor ve ayarlanabilen çene kayışı yüzü kavrıyor. Sıcak tutan bir astarı bulunan kaskın yastık tabakası, yumuşak hissettiren yüksek yoğunluklu köpükten oluşuyor. Ayrıca başı güneşe ve yağmura karşı daha etkili korumak için uzun kenarlara sahip. Bisiklet, scooter ve motosiklet için tercih edebileceğiniz kaskı dilerseniz dağcılık ve tırmanma gibi sporlarda da kullanabilirsiniz.

Şık tasarıma sahip Sharprepublic Yarım Kask'ı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

