Ülke bu ilkokul öğretmenlerini konuşuyor! Engelli öğrencilerine zorla acı sos yedirerek ve üzerlerine su dökerek işkence ettiler

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki bir ilkokulda çalışan 31 yaşındaki Makayla Lomax, 26 yaşındaki Marissa Johnson ve 21 yaşındaki Morgan Donahue isimli öğretmenler bakımını üstlendikleri özel gereksinimli çocuklara yönelik ihmal ve istismardan yargılanıyor.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYET ETTİ

Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesinden sonra ebeveynlerin şikayeti doğrultusunda üç öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenlerin uygunsuz davranışları arasında öğrencilere nesneler fırlatmak, onlara bağırmak ve gülünç lakaplar takmak olduğu belirtildi. Polise göre Johnson ve Donahue sindirim sorunu yaşadığını bildikleri bir öğrencilerine zorla acı sos yedirerek işkence yaptı.

31 yaşındaki Makayla Lomax, 26 yaşındaki Marissa Johnson ve 21 yaşındaki Morgan Donahue, bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla ilgili çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Lomax ayrıca bir öğrencinin yüzüne tokat attığı ve disiplin yöntemi olarak su spreyi kullandığı iddiasıyla üçüncü derece çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya.