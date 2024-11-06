Sosyal medyadan ihaneti paylaştı! Anlattıkları gündem yarattı: 7 yıllık ilişkisinin 6 yılında aldatıldığını öğrendi..."Aldatıldığını nasıl anlamadın?"

Gözyaşları içinde sevgilisinin arkadaşıyla kendisini aldattığını anlatan genç kadın "Biraz önce kendisiyle telefonda konuştum. Kızla da konuştum. Kız arkadaş olduklarını söyleyerek, 'Biz arkadaştık 6 yıl boyunca. Sonradan siz ayrıldıktan sonra aramızda bir şeyler gelişti' dedi. Çocuk bana ' 7 yıl boyunca biz seninle neden evlenmedik sence? Neden bu kızla nişan arifesindeyiz?' dedi. Kız bayağı anlayışlı. Olayları bilmiyorum. Kafam karıştı. Beni o kadar kolay harcadı ki... Öyle şeyler söylüyor ki telefonda. 7 yılımın çöp olmasına çok üzüldüm. Ailesinin benden nefret ettiğini söyledi. 'Kapıya gelsen kimse sana kapıyı açmaz' dedi. Kendimi o kadar güçsüz hissettim ki... Ben bu kadar tolere edip bir şeylere sustuğum için buralara geldim. Kendime bunu kendim yaptım. Bu beni çok üzdü. Onun beni üzmesine ben izin verdim" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok tanıdık geldi ya" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkekleri böyle böyle tanıyacak işte" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kız ve erkek arkadaşlığı diye bir şey yok." yorumunda bulundu.