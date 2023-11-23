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    4. Ülke bu rahibi konuşuyor! Öğrenciyken tanışmışlardı... İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

    Ülke bu rahibi konuşuyor! Öğrenciyken tanışmışlardı... İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

    23.11.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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    Görevden alınan Katolik rahip Alex Crow, Temmuz ayında onunla birlikte Roma'ya kaçtıktan sonra genç sevgilisiyle evlendi. Crow ve genç eşinin henüz 17 yaşında bir öğrenciyken tanıştığı ifade edildi. Crow'un evlilik haberi tepkilere neden oldu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde rahip olarak görev yapan Alex Crow, ara sıra teoloji dersleri gittiği bir lisede öğrenci olan ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kızla sevgili oldu. Çiftin ilişkisi, 17 yaşındaki kız henüz öğrenciyken Sevgililer Günü'nde Crow'un aşk mektubunun bulunmasıyla ortaya çıktı. Haziran ayında 18 yaşına giren kız ve Crow, Temmuz ayında İtalya'nın Roma şehrinde hayatını birleştirdi.

    SORULARA CEVAP VERMEDİ

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    Bu ayın başlarında Mobile County Bölge Savcılığı her ikisinin de ABD'ye döndüğünü doğruladı. Bölge Savcısı Keith Blackwood, genç kadının savcılarla görüştüğünü ve herhangi bir soruyu yanıtlamayı reddettiğini söyledi.

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