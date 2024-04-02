Ülke bu skandalı konuşuyor! Hastane karmaşasında yanlış hamile hastaya kürtaj yapıldı... Hastanın savunması şaşkına çevirdi

MYNET|DIŞ HABERLER The Evening Standard'a göre sağlık görevlileri rutin bir kontrol için Prag'daki Bulovka Üniversitesi Hastanesi'ne gelen dört aylık hamile anne adayının fetüsünün yaşamına yanlışlıkla son verdi. Asya kökenli hastanın rutin kontrol işlemi başka bir Asyalı hastanın prosedürüyle karıştırıldı. Hastanın rızası ve bilgisi dışında cerrahi olarak rahim temizliği yapıldı ve bu da bebeğin hayatının sona ermesine neden oldu.

Rapora göre hemşireler, doktorlar, bir jinekolog ve anestezi uzmanı hastaların karıştırıldığını hatayı fark edemedi ve bu şok edici sorun sağlık görevlileri tarafından "dil engeline" bağlandı.

Polis konuyu bedensel zarar vakası olarak araştırıyor ve olaya karışan tüm personel açığa alındı ve hastane tarafından ağır ihmal nedeniyle soruşturma altına alındı. Raporlara göre hastaya özür olarak tazminat teklifinin yapıldığı söylendi.