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    4. Ülke bu skandalı konuşuyor! Hastane karmaşasında yanlış hamile hastaya kürtaj yapıldı... Hastanın savunması şaşkına çevirdi

    Ülke bu skandalı konuşuyor! Hastane karmaşasında yanlış hamile hastaya kürtaj yapıldı... Hastanın savunması şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 13:20
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    Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde doktorlar yanlış kadın hastaya kürtaj uygulayarak hamileliğinin sonlanmasına neden oldu. Ülkede infial yaratan olaya ilişkin olarak soruşturma başlatılırken işlemi yapan personelin açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER The Evening Standard'a göre sağlık görevlileri rutin bir kontrol için Prag'daki Bulovka Üniversitesi Hastanesi'ne gelen dört aylık hamile anne adayının fetüsünün yaşamına yanlışlıkla son verdi. Asya kökenli hastanın rutin kontrol işlemi başka bir Asyalı hastanın prosedürüyle karıştırıldı. Hastanın rızası ve bilgisi dışında cerrahi olarak rahim temizliği yapıldı ve bu da bebeğin hayatının sona ermesine neden oldu.

    Rapora göre hemşireler, doktorlar, bir jinekolog ve anestezi uzmanı hastaların karıştırıldığını hatayı fark edemedi ve bu şok edici sorun sağlık görevlileri tarafından "dil engeline" bağlandı.

    Polis konuyu bedensel zarar vakası olarak araştırıyor ve olaya karışan tüm personel açığa alındı ve hastane tarafından ağır ihmal nedeniyle soruşturma altına alındı. Raporlara göre hastaya özür olarak tazminat teklifinin yapıldığı söylendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Prag çek cumhuriyeti
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