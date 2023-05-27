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  4. Böyle protesto ne görüldü ne de duyuldu! Tapınağa çırılçıplak giderek böyle isyan etti

Böyle protesto ne görüldü ne de duyuldu! Tapınağa çırılçıplak giderek böyle isyan etti

27.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da Alman turist Darja Tuschinski’nin tapınaktaki protestosu geniş yankı uyandırdı. Alman turistin Hindu gösterisine giriş bileti alamaması üzerine duruma sinirlenerek soyunmaya başlaması herkesi şaşırttı. Protestosuna çırılçıplak devam eden Tuschinski, tapınaktaki gösteriyi bastı.

Endonezya’nın Bali şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında ilgi topladı. Bali’de turist olarak bulunan Alman Darja Tuschinski isimli bir kadın izlemek istediği Hindü gösterisine bilet bulamayınca ortalığı birbirine kattı. Bilet alamamasını protesto eden Darja Tuschinski, gösterinin yapıldığı tapınağa çıplak bir şekilde girdi.

KAPIYI ZORLA AÇMAYA ÇALIŞTI

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Çırılçıplak bir şekilde tapınağa gelen ve kapıları zorla açan Darja Tuschinski kendisini durdurmak isteyen kişilere ise el hareketi yaparak cevap verdi. Gösterinin yapıldığı alanda bulunan diğer turistler ise olayı büyük bir şaşkınlıkla takip etti.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

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Bali’nin Ubud bölgesinde yaşanan olayın sonrasında Tuschinski kamusal alanda ahlaki düzeni bozma suçundan tutuklanarak gözaltına alındı. Kaldığı otelde de sık sık çıplak bir şekilde dolaştığı ifade edilen Tuschinski’nin iki yıl sekiz aya kadar hapisz cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya çırılçıplak bali tapınak

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