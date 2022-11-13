Ülkelerden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları geldi

Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.

Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.

Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİ

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, "İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye Devleti'ne ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz." paylaşımında bulundu.

CHARLES MICHEL'DEN PAYLAŞIM

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu.

İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla" dedi.

YABANCI TEMSİLCİLİKLERDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyoğlu'ndaki patlamada can kayıpları olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerine ve yakınlarına teselli diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye." mesajını paylaştı.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter'dan Türkçe taziye mesajı paylaştı. Bodnar mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Türkçe olarak, "Bugün İstanbul'da birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı çok üzgünüz. Ölenler için Allah'tan rahmet ve yaralananların çabucak iyileşmesini dileriz." mesajı yayımlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden de "İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye." yazılı taziye mesajı paylaşıldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Finlandiya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilikleri de Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. (AA)

