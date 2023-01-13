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Ülkesindeki suikastları hatırlattı! İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandala 'sabotaj' yanıtı

13.01.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları dünyanın çeşitli noktalarında da skandallara imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği dün İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşandı. Terör yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzettikleri bir kukla maketi ayaklarından asarak gerçekleştirdiği skandala İsveç Başbakanı Kristersson'un yorumu dikkat çekti. İsveç'in NATO'ya girişine nasıl etki edeceği tartışılmaya başlanan eylem için Kristersson sabotaj derken ülkesindeki suikastları hatırlattı.

Ülkesindeki suikastları hatırlattı! İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandala 'sabotaj' yanıtı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm’de Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal eylemine tepki gösterdi. Kristersson eylemin, İsveç’in NATO başvurusuna karşı “sabotaj" amaçlı olduğunu ifade etti.

"CİDDİ VE TEHLİKELİ BİR DURUM"

İsveç kanalı TV4’e açıklama yapan Başbakan Kristersson, “Bunun İsveç’in NATO üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyleyebilirim. İsveç’in güvenliği için tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

Kristersson, “Demokratik yolla seçilmiş bir liderin bu şekilde sahte infazının yapılması, son derece ciddi bir durum” dedi.

SUİKASTLERİ HATIRLATTI!

Kristersson ayrıca, İsveç’te iki politikacının suikasta kurban gittiği düşünüldüğünde söz konusu eylemin “daha da ciddi” olduğunu vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSVEÇ'TEKİ SKANDALI

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, başkent Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde gerçekleştirdiği eylemde bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı.

İSVEÇ'TE POLİTİKACI SUİKASTLERİ

Öte yandan, İsveç’te 1986’da dönemin başbakanı Olof Palme vurularak öldürülürken, 2003’te de İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar
Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti! Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

(İHA)

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NATO İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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