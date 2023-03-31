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Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Hindistan’da meclis üyesi bütçe görüşmelerinde telefonunda +18 videolar izlerken yakalandı

31.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da meclis üyesi Jadab Lal Nath, Tripura Eyalet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında cep telefonundan müstehcen videolar izlerken yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra “Defalarca aranıyordum ve bir aramayı cevapladıktan sonra telefonumda müstehcen videolar oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra onları kapattım” diyerek kendisini savundu. Olaya ilişin meclis üyesine henüz herhangi bir ceza verilmediği belirtildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Hindistan’da meclis üyesi bütçe görüşmelerinde telefonunda +18 videolar izlerken yakalandı

Hindistan’da Tripura Eyalet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında Hindistan Halk Partisi’nden (BJP) meclis üyesi Jadab Lal Nath, cep telefonundan uygunsuz görüntüler izlerken yakalandı. Görüntülerde, Nath’ın telefonunda müstehcen görüntülerin açık olduğu görüldü.

MUHALEFET CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

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Olayla ilgili açıklama yapan Tripura Meclis Başkanı Biswabandhu Sen, "Sosyal medyada her türlü şey viral oluyor. Gerçekleri öğrenmeden harekete geçemem. Yazılı herhangi bir şikayet almadım” dedi.

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Uygunsuz görüntüler izlediği anlar ise sosyal medyada gündem olan Nath, “Mecliste cep telefonu kullanımının yasak olduğunun farkındayım. Defalarca aranıyordum ve bir aramayı cevapladıktan sonra telefonumda müstehcen videolar oynamaya başladı. Kısa bir süre sonra onları kapattım” dedi. Muhalefet tarafı ise Nath’ın bu davranışa sert tepki göstererek, cezalandırılmasını istedi. (İHA)

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