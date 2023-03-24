Ülkeyi karıştıran ölüm! 3 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kanalizasyonda bulundu... Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu

Güney Afrika’nın Glen Gray bölgesindeki bir kreşte Langalam Viki isimli 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu. Olayın aileye bildirilmesinden sonra polisler kayıp kızı aramak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. İncelemelerin sonucunda 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni okul bahçesindeki bir kanalizasyonda bulundu. Polis kızın okul tuvaletinde boğulmasından ardından cinayetten şüphelendiklerini ifade etti.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Aile yeni yürümeye başlayan çocuklarının öldürülmüş olabileceğinden endişe ediyor. Anne Nangamso olayın ardından büyük bir acı hissettiğini dile getirerek, “Hiçbir kelime hissettiğim acıyı tarif edemez. Haftalardır uyumuyorum. Yıkıldım. Bu acı dayanılmaz” dedi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken polis okulda sorgulama başlattı. Küçük kıza yapılan otopsinin ardından boğulduğu ortaya çıktı.