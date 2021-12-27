Son dakika: Uludağ'da yangın paniği! Otel tahliye edildi

Son dakika haberine göre, Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da akşam saatlerinde, 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında otel müşterileri hemen tahliye edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri oteldeki odaları tek tek kontrol etti.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. (DHA)



