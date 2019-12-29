Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi binlerce turiste hizmet verdi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin yaşadıkları dil problemini, bakanlıkları bünyesinde kurulan çağrı merkezi ile çözdüklerini bildirdi. Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi dolayısıyla Edirne'ye gelen Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "sağlık üssü" haline geldiğini söyledi. Bakanlıklarının sağlık turizmine ilişkin önemli yatırımlar yaptığını belirten Çelikkaya, bunun sonucunda Türk hekimleri ve sağlık merkezlerine dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini ifade etti. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "+90 850 288 38 38" numaralı çağrı merkezi ve "support.ht@saglik.gov.tr" email adresinin 6 dilde hizmet verdiğini anlatan Çelikkaya, "İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinde 40 personelle yabancı hastalarımıza hizmet veriyoruz." dedi. - En çok çağrı Arapça ve İngilizce Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezinin en fazla Arapça ve İngilizce çağrı aldığını dile getiren Çelikkaya, şöyle devam etti:

"Merkezimizin 10 aylık istatistiklerine göre, Arapça 9 bin 300, İngilizce 3 bin 600, Fransızca 680, Farsça bin 469, Rusça bin 429 ve Almanca 383 çağrı aldık. Turistlerimiz hem bilgi almak hem de gittikleri özel ya da kamu hastanelerinde, hastayla doktor arasında dilden kaynaklı anlaşmazlıklarda bizden destek isteyebiliyorlar. Biz de telekonferans sistemiyle hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Türkiye'de özel bir kuruluşa giden Fransız hastamıza, çağrı merkezimiz telekonferans yöntemiyle o kuruluştaki sağlık çalışanlarının da desteğiyle doğum yaptırdı. Çağrı merkezimiz dünyaya sağlık alanında 7/24 hizmet veriyor." Türkiye'de alanlarında uzman hekimlerin olduğunu ifade eden Çelikkaya, şunları kaydetti: "Saç ekimi ve estetik için Türkiye'ye gelen çok turist var. Bu işlemi yapan merkezlerin kriterleri karşılaması gerekiyor. Uygunluğu olan merkezler sağlık turizmi yetki belgesini alabiliyor. Ülkemizde saç ektirmek ve estetik yaptırmak isteyen turistlerimiz başvurdukları merkezlere sağlık turizmi belgesini sorgulamalı. Sağlık turizmi belgesi olmayıp, kriterleri karşılayanlara bu belgeyi vererek ülkemize daha fazla döviz gelmesini de hedefliyoruz."