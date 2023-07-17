HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ 'Gizli anlaşmamız var' diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak sözler: 'Kazanabilirdi ama ortakları engelledi'

Ümit Özdağ 'Gizli anlaşmamız var' diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak sözler: 'Kazanabilirdi ama ortakları engelledi'

17.07.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle 2. tura günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla 2023 seçimlerinin kilit isimlerinden biri haline gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda oluşacak senaryoya ilişkin çok çarpıcı detaylar açıkladı. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata göre kendilerine 3 bakanlık verileceğini ve kendisinin de hangi göreve geleceğini ifade eden Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir de gizli mutabakatları olduğunu dile getirdi.

Ümit Özdağ 'Gizli anlaşmamız var' diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak sözler: 'Kazanabilirdi ama ortakları engelledi'

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı destekleyen Ümit Özdağ, 2. tura günler kala Kemal Kılıçdaroğlu ile peş peşe yaptığı görüşmeler sonucu desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana açıklamıştı. Bu görüşmeler sürecinde Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında seçimi kazanmaları durumunda gerçekleşecek birtakım anlaşmalar da yapıldı. Özdağ'ın iddiasına göre bunlar arasında MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra 2 bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi vardı. Özdağ kendisinin hangi göreve geleceğini de açıklarken Kılıçdaroğlu ile gizli anlaşmaları olduğunu söyledi.

"KEMAL BEY İLE MUTABIK KALDIK"

Ümit Özdağ, seçimlerin 2. tura kalmasının ardından hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşmeler yürütmüş, seçimlerin ardından sonraki süreçte ise bu görüşmelerde İçişleri Bakanlığı'nı istediğini dile getirmişti. Seçim sürecine dair t24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata göre kendilerine 3 bakanlık sözü verildiğini şu sözlerle kaydetti:

"Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."

3

"GİZLİ ANLAŞMAMIZ VAR"

Özdağ, "Yani kamuoyuna açıkladığınız yol haritası dışında bir de gizli mutabakat yaptınız. Doğru mu?" sorusuna ise "Var tabii, o açıklanmadı. Ben de şimdiye kadar hiç açıklamadım" yanıtını verdi. Özdağ, MİT Başkanlığı'nın da mutabakata göre Zafer Partisi'ne verileceğini ifade ederken "Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." sözleriyle devam etti.

"ORTAKLARI ENGELLEMESEYDİ KILIÇDAROĞLU KAZANABİLİRDİ"

Özdağ, kendisinin ise İçişleri Bakanı olarak görev yapacağı konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. “Bunu çok vurgulamayın” dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu’ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi."

AA-20230515-31145709-31145704-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLUNDAN_SECIME_ILISKIN_ACIKLAMA

"OY FARKINI KAPATMAK ÇOK ZOR DEĞİLDİ"

Kılıçdaroğlu'nun, kazanmaları durumunda Özdağ'ın bakan olacağını söylemesinin seçim sonucunu değiştirebileceğini savunan Özdağ şöyle konuştu:

"1 milyon 300 bin oy farkını kapatmak çok zor değildi. Ve Türk halkının en fazla arzu ettiği şekilde sığınmacıların vatanlarına yollanması ve bu konuda da Türk halkı, Zafer Partisi'ne güveniyor, “yaparsa Zafer Partisi yapar” diyor. Bu seçimde bu halkın birinci önceliği olmadı. Değişik nedenlerle olmadı. Erdoğan'ı yollamak en azından muhaliflerin daha fazla önceliği oldu. Ama bu da yanlış şekilde yapıldı. Yanlış yöntemlerle yapıldı. Bugün Zafer Partisi'ne oy veren hiçbir seçmen pişman değil ama vermeyenlerin içinde büyük pişmanlık olduğunu da görüyorum."

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Kilit nokta Ovaköy olacak…

Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Kilit nokta Ovaköy olacak…

 İhtiyaç kredisi faizleri 20 yılın zirvesinde…

İhtiyaç kredisi faizleri 20 yılın zirvesinde…

 Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı!

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni vergi artışları olacak mı? Canlı yayında açıkladıYeni vergi artışları olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.