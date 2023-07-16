HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı! "İddialarınızı ispatlayamazsanız..."

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı! "İddialarınızı ispatlayamazsanız..."

16.07.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimde yaşanan mağlubiyetin ardından CHP'de yaşanan hareketli günler devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları ses getirmiş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırarak Bolu'dan Ankara'ya kadar yürümüştü. Özcan son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı! "İddialarınızı ispatlayamazsanız..."

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi. Önce MYK üyeleri görevden alındı yerlerine yenileri atandı, ardından Kılıçdaroğlu başdanışmanlarını değiştirdi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları büyük ses getirirken İmamoğlu ayrıca bir de internet sitesi kurdu.

AA-20230711-31648824-31648822-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

ANKARA'YA KADAR YÜRÜDÜ

Değişim çağrılarını yüksek sesle dile getiren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Özcan, sesini daha çok duyurabilmek için Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek koltuk fırlattı.

SES KAYDINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasiler içinde yer alan Tanju Özcan son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu'nun dün partililerle basına kapalı toplantısından kendiyle ilgili kısmın ses kaydını paylaşan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediklerini ispat etmezse onu dava edeceğini belirtti.

AA-20230712-31662001-31661987-BOLU_BELEDIYE_BASKANI_TANJU_OZCANIN_ADALET_VE_DEGISIM_YURUYUSU

"ARKASINDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Paylaşımına, "İyi dinleyin lütfen… Sayın @kilicdarogluk, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" notunu düşen Özcan'ın paylaşımı şu şekilde;

TOPLANTI BASINA KAPALIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün bir araya gelmişti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşmişti.

AA-20230712-31662785-31662784-BOLU_BELEDIYE_BASKANI_TANJU_OZCANIN_ADALET_VE_DEGISIM_YURUYUSU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda sanat galerisinde yangın! İçindeki birçok eser zarar gördüBeyoğlu'nda sanat galerisinde yangın! İçindeki birçok eser zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.