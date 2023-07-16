Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantısındaki ses kaydını paylaştı! "İddialarınızı ispatlayamazsanız..."

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi. Önce MYK üyeleri görevden alındı yerlerine yenileri atandı, ardından Kılıçdaroğlu başdanışmanlarını değiştirdi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları büyük ses getirirken İmamoğlu ayrıca bir de internet sitesi kurdu.

ANKARA'YA KADAR YÜRÜDÜ

Değişim çağrılarını yüksek sesle dile getiren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Özcan, sesini daha çok duyurabilmek için Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek koltuk fırlattı.

SES KAYDINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasiler içinde yer alan Tanju Özcan son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu'nun dün partililerle basına kapalı toplantısından kendiyle ilgili kısmın ses kaydını paylaşan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediklerini ispat etmezse onu dava edeceğini belirtti.

"ARKASINDA HANGİ GÜÇLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Paylaşımına, "İyi dinleyin lütfen… Sayın @kilicdarogluk, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" notunu düşen Özcan'ın paylaşımı şu şekilde;

İyi dinleyin lütfen…



Sayın @kilicdarogluk , dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız.



Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam.… pic.twitter.com/Q30CO0wzJO — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 16, 2023

TOPLANTI BASINA KAPALIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün bir araya gelmişti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşmişti.





