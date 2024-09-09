Ümit Özdağ Polat ailesi için "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum yazamıyorum" deyince Fatih Altaylı sert çıktı: O zaman sus!

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliyelere tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

Ancak bu açıklama sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Özdağ'a bildiklerini anlatması gerektiği söylendi ancak Özdağ elinde delil olmadığını söyledi.

"BİR YERLERDE SIZDIR..."

Ümit Özdağ'a bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı açıklamasında "Ya Ümit özdağ'ın söylediğini gördüm görmez olaydım diyeyim ya şimdi böyle bir şey söylüyorsan söyleyeceksin kardeşim ya da söylemeyeceksin. Ümit Bey şey demiş

'yani biliyorum ama söylersem suç olur çünkü delilim yok.' Abi o zaman sus o zaman söylememek lazım" diyerek tepki gösterdi.

Fatih Altaylı ayrıca "Ya da en azından hani bunu bir yerlere sızdır ki bir yerlerde çıksın falan değil mi? Birine söyle yani garibime gitti en azından suça girmeyecek kadarını açıkla... Ümit Bey bazen böyle yanlış işler yapıyor" dedi.