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Ümit Özdağ Polat ailesi için "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum yazamıyorum" deyince Fatih Altaylı sert çıktı: O zaman sus!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 08:50
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Ümit Özdağ, Dilan ve Engin Polat'ın tahliyesine dair "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum, Ne yazık ki yazamıyorum" deyince sosyal medyada gündem oldu. Ümit Özdağ'ın bu açıklaması Polat ailesine ateş püsküren Fatih Altaylı'yı da kızdırdı. Fatih Altaylı Özdağ'a "O zaman sus" dedi.

Ümit Özdağ Polat ailesi için "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum yazamıyorum" deyince Fatih Altaylı sert çıktı: O zaman sus!

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliyelere tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

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Ancak bu açıklama sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Özdağ'a bildiklerini anlatması gerektiği söylendi ancak Özdağ elinde delil olmadığını söyledi.

Ümit Özdağ "Nasıl çıktığını biliyorum yazamıyorum" dedi! Sosyal medya yıkıldı Ümit Özdağ "Nasıl çıktığını biliyorum yazamıyorum" dedi! Sosyal medya yıkıldı

"BİR YERLERDE SIZDIR..."

Ümit Özdağ'a bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı açıklamasında "Ya Ümit özdağ'ın söylediğini gördüm görmez olaydım diyeyim ya şimdi böyle bir şey söylüyorsan söyleyeceksin kardeşim ya da söylemeyeceksin. Ümit Bey şey demiş
'yani biliyorum ama söylersem suç olur çünkü delilim yok.' Abi o zaman sus o zaman söylememek lazım" diyerek tepki gösterdi.

SFS

Fatih Altaylı ayrıca "Ya da en azından hani bunu bir yerlere sızdır ki bir yerlerde çıksın falan değil mi? Birine söyle yani garibime gitti en azından suça girmeyecek kadarını açıkla... Ümit Bey bazen böyle yanlış işler yapıyor" dedi.

Fatih Altaylı'nın Ümit Özdağ'a tepkisi haklı mı?

Evet haklı
Hayır haksız
Kararsızım
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Ümit Özdağ
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