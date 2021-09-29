Umudumuz Şaban filminin Canan'ı oyunculuğu bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor?

1979 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Umudumuz Şaban filminde 'Canan' karakteriyle akıllarda kalan güzel oyuncu Serpil Nur, 1970'lerde başlayan erotik film furyasını reddederek oyunculuğu bırakmıştı. İşte Serpil Nur'un yeni mesleği...

SERPİL NUR NE İŞ YAPIYOR?

Şimdilerde 63 yaşında olan Serpil Nur, Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandırdıktan sonra oyunculuğa veda etti. Erotik film furyasının Yeşilçam'ı ele geçirmesiyle oyunculuğu bırakan Serpil Nur, gazetecilik yapmaya karar verdi. Bir dönemin Yeşilçam yıldızı, şimdilerde Antalya'da yaşıyor ve Kemer Gözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

SERPİL NUR KİMDİR?

Serpil Nur, 4 Mayıs 1958 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1974 yılında Ceza filmiyle oyunculuğa adım attı. 1975 yılında Ah Nerede isimli romantik komedi filminde Selin karakterinin ablasını canlandırdı. Aynı yıl Baba Bizi Eversene filminde Şermin karakterine hayat verdi. Serpil Nur, 1977 yılında 'Muhtacım / Akıl Erdiremedim' isimli bir 45'lik çıkardı. Serpil Nur'un son projesi Umudumuz Şaban oldu. Sonrasında oyunculuğu bırakan yıldız, gazetecilik yapmaya başladı.



