Umut Akyürek'in dudakları olay oldu! Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek’in eli Oktay Ertuğrul kimdir?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne şarkıcı Umut Akyürek ve kendisi gibi müzisyen olan eşi Oktay Ertuğrul konuk oldu. Çift sevilen şarkılarını seslendirirken evlerinin kapılarını da sevenlerine açtı. Programı yakından takip eden seyirciler ünlü sanatçıya dair sorularının sayısını artırdı. Peki Umut Akyürek’in hastalığı nedir? Umut Akyürek’in babası kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında? Tüm detaylar...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Umut Akyürek yaş olarak şu anda 47 yaşındadır. Umut Akyürek’in burcu ise Yengeç’tir. Umut Akyürek’in kardeşi Fulden Akyürek, Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol alan ünlü bir oyuncudur. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya’da tamamladı. Küçük yaşlardan beri müziğe özel bir ilgisi olan güzel sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu.
Okulda müzik eğitimini tamamladıktan sonra kariyeri için adım atan Akyürek, 1989 yılında Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği’ne kayıt oldu ve çalışmalarını hızla başladı. 1990 yılında TRT bünyesinde yapılan bir ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Umut Akyürek’in albümleri arasında ise Yol, Sinha ve O Dudaklar Bülbülleşiyor yerini adı.
Sık sık dudak dolgusu ve estetik haberleriyle gündeme gelen Umut Akyürek’in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Estetiksiz hallerini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan güzel sanatçı dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.
Umut Akyürek 2004 yılında kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile dünya evine girdi. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasında örnek gösterilen ikilinin 2005 yılında Melek Bal ismini verdikleri kızları doğdu.
Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul 1972 yılında dünyaya geldi. Oktay Ertuğrul aslen Elazığlı’dır. Çocukluğunun büyük bir bölümü Elazığ’da geçen Oktay Ertuğrul ortaokul eğitimini Kars’ta tamamladı. Emniyet görevlisi olan babasının tayininin İstanbul’a çıkmasıyla lise eğitimini Küçükçekmece’de aldı. Çocukluk dönemlerinden itibaren müziğe yoğun bir ilgisi olan Oktay Ertuğrul kendi kendine türkü söyleyerek tutkusunu içinde büyütmeyi başardı. İstanbul’a geldikten sonra müzikle iç içe olmak isteyen Ertuğrul, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezuniyetin ardından TRT sınavlarına girerek TRT sanatçısı oldu. 2007 yılında Lirik, 2013 yılında ise Sır isimli albümlerini çıkarttı.
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