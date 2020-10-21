Umut Akyürek'in dudakları olay oldu! Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek’in eli Oktay Ertuğrul kimdir?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne şarkıcı Umut Akyürek ve kendisi gibi müzisyen olan eşi Oktay Ertuğrul konuk oldu. Çift sevilen şarkılarını seslendirirken evlerinin kapılarını da sevenlerine açtı. Programı yakından takip eden seyirciler ünlü sanatçıya dair sorularının sayısını artırdı. Peki Umut Akyürek’in hastalığı nedir? Umut Akyürek’in babası kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında? Tüm detaylar...

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Umut Akyürek yaş olarak şu anda 47 yaşındadır. Umut Akyürek’in burcu ise Yengeç’tir. Umut Akyürek’in kardeşi Fulden Akyürek, Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol alan ünlü bir oyuncudur. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya’da tamamladı. Küçük yaşlardan beri müziğe özel bir ilgisi olan güzel sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu.

Okulda müzik eğitimini tamamladıktan sonra kariyeri için adım atan Akyürek, 1989 yılında Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği’ne kayıt oldu ve çalışmalarını hızla başladı. 1990 yılında TRT bünyesinde yapılan bir ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Umut Akyürek’in albümleri arasında ise Yol, Sinha ve O Dudaklar Bülbülleşiyor yerini adı.