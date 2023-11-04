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    4. Üniformalarının kendilerini hasta ettiğini söylediler! Uçuş görevlilerine 1 milyon dolar tazminat ödendi

    Üniformalarının kendilerini hasta ettiğini söylediler! Uçuş görevlilerine 1 milyon dolar tazminat ödendi

    04.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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    Üniformalarının kendilerini hasta ettiğini söylediler! Uçuş görevlilerine 1 milyon dolar tazminat ödendi

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki uçuş görevlileri ve havayolu şirketi arasındaki dava ilginç anlara sahne oldu. Üniformalarının kendilerini baş ağrısı, bronşit, şişmiş gözler, deri döküntüleri ve diğer rahatsızlıklarla hasta ettiğini iddia eden American Airlines'ın dört uçuş görevlisine 1 milyon dolar (yaklaşık 28 milyon 397 bin TL) tazminat ödemek zorunda kaldı.

    2017 yılında 400'den fazla American Airlines çalışanı, havayolunun çalıştığı uçuş görevlilerinin giydiği üniformaların üreticisi firmaya karşı dava açtı. Uçuş görevlileri , açtıkları davada üniformalarının formaldehit, toluen ve sağlık sorunlarıyla bağlantılı diğer toksik kimyasalları içerdiğini iddia etti. Jüri, üretici firma tarafından sağlanan üniformaların uçuş görevlilerine "zarar vermede önemli bir faktör" olduğuna ve havayolu şirketinin uçuş görevlilerine tazminat ödemesine karar verdi.

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    "SÜREKLİ ACİL SERVİSE GÖTÜRÜYORDU"

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    2016 yılında yeni üniformalarıyla görevlerine başladıklarında döküntüleri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade eden uçuş görevlisi Silver Charan, Associated Press'e " Uyanırdım ve gözlerim tamamen şişerdi. Boks maçındaymış gibi görünüyordum. Nefes alamıyordum. Çoğu zaman mesai içinde bayılacakmış gibi hissediyordum. Eve geldiğimde kocam sürekli olarak beni hastaneye götürüyordu" dedi.

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