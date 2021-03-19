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Ünlü ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması

19.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Genç kadın video konferans ile iddialarını açıkladı.

Ünlü ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması

Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.

Armie-Hammer-Shazam

34 yaşındaki aktör suçlamaları reddetti. Avukatı, suçlamaların "şoke edici" olduğunu ve Hammer'ın "gerçekleri açıklama fırsatını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Los Angeles Polisi, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi.
Armie-Hammer-Family-History-LEDE

Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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