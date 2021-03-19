Ünlü ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması

Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.

34 yaşındaki aktör suçlamaları reddetti. Avukatı, suçlamaların "şoke edici" olduğunu ve Hammer'ın "gerçekleri açıklama fırsatını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Los Angeles Polisi, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi.



Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.

