Ünlü fenomen Meriç Keskin'in Konya'daki barınaktan sahiplendiği köpek Ruhi'nin son hali duygulandırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler barınak önüne gelerek yaşanan vahşete tepki göstermişti.

Ünlü fenomen Meriç Keskin de Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bir köpek sahiplenmişti. Köpeğin bakımsız ve zayıf hali herkesi üzmüştü.

Ruhi'nin son halini Instagram'dan paylaşan Meriç Keskin gönderisine şu notu düştü: ''Yaşını değil kiloyu kutluyoruz. Ruhi bugün 31.5 kilo. 1 haftada tam 10 kg.''

Kesin'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.





