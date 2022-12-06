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Ünlü fenomen Meriç Keskin'in Konya'daki barınaktan sahiplendiği köpek Ruhi'nin son hali duygulandırdı

06.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu skandal görüntülerin ardından fenomen Meriç Keskin barınaktan bakımsız haldeki bir köpeği sahiplenmişti. Meriç Keskin'in sahiplendiği ve Ruhi ismini verdiği sevimli köpek 1 haftada tam 10 kilo aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverler barınak önüne gelerek yaşanan vahşete tepki göstermişti.

Ünlü fenomen Meriç Keskin de Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bir köpek sahiplenmişti. Köpeğin bakımsız ve zayıf hali herkesi üzmüştü.

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Ruhi'nin son halini Instagram'dan paylaşan Meriç Keskin gönderisine şu notu düştü: ''Yaşını değil kiloyu kutluyoruz. Ruhi bugün 31.5 kilo. 1 haftada tam 10 kg.''

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Kesin'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

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