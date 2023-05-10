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  4. Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie yazı getirdi! Frikik vermesine aldırmadan oturuşuyla gündem oldu

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie yazı getirdi! Frikik vermesine aldırmadan oturuşuyla gündem oldu

10.05.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Alan Sherarer’in müzisyen kızı Hollie yaza hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medyada yaklaşık 70 bin takipçisi bulunan güzel isim sarı bikinisiyle sıcak havaların tadını çıkarttığı bir paylaşım yaptı.

Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie yazı getirdi! Frikik vermesine aldırmadan oturuşuyla gündem oldu

İngiltere’nin futbol dünyasının ikonik isimlerinden biri olarak gösterilen Alan Sherarer’in müzisyen kızı Hollie sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak ününe ün katmaya devam ediyor. Fenomen isim yaz aylarına erken bir giriş yaparak sarı renkli bir elbisesiyle çekilen pozunu paylaştı. Güzel ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Premier Lig ikonu Alan Shearer'ın kızı Hollie Shearer hayranlarını sarı elbisesiyle karşıladı. Bir balkonda çekilen pozuna fenomen isim “Altın” notunu ekledi. Shearer’in gönderisi kısa sürede güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.

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