Ünlü futbolcu Alan Shearer'ın kızı Hollie yazı getirdi! Frikik vermesine aldırmadan oturuşuyla gündem oldu

İngiltere’nin futbol dünyasının ikonik isimlerinden biri olarak gösterilen Alan Sherarer’in müzisyen kızı Hollie sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak ününe ün katmaya devam ediyor. Fenomen isim yaz aylarına erken bir giriş yaparak sarı renkli bir elbisesiyle çekilen pozunu paylaştı. Güzel ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Premier Lig ikonu Alan Shearer'ın kızı Hollie Shearer hayranlarını sarı elbisesiyle karşıladı. Bir balkonda çekilen pozuna fenomen isim “Altın” notunu ekledi. Shearer’in gönderisi kısa sürede güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.