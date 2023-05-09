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Önce itirafı sonrasında bikinili pozu Instagram’ı alev alev yaktı! “112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi ve öyle bir poz verdi ki...

09.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi sosyal medya fenomeni Neyleen Ashley, neredeyse 16 haftadır cinsel ilişkiye girmediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cinsellik itirafının sonrasında Ashley, siyah bikini takımıyla plajda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Önce itirafı sonrasında bikinili pozu Instagram’ı alev alev yaktı! “112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi ve öyle bir poz verdi ki...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni kendisini seksi bir genç anne olarak tanımlıyor. Ayna baktığında kendisini güzel bulduğunu ifade eden Ashley, “112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” açıklamasından sonra soluğu sahilde aldı. Kusursuz fiziğini sergilediği ve yaşıtlarına meydan okuduğu bikinili paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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2.5 milyon Instagram ve 1.5 milyon TikTok takipçisi bulunan fenomen ismin bikinili pozları kadar cinsellik açıklaması da yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü cinsellik itirafına odaklanarak şaka yapmayı ihmal etmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “112. gün olmadığından emin olabilir miyim?” yorumunu yaptı. Bir başka soyal medya kullanıcısı ise, “111. gün... Hatırlıyorum. O zamandan bu zamana bir şeyler değişti” yorumunu ekledi.

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