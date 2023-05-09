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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid kıyafet seçimiyle yine akılları karıştırdı! Çıplak zannettiler ama...

09.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda bir görene bir daha baktırdı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla yaptığı cesur paylaşımları sayesinde adından söz ettirmeyi başaran Reid bu kez ten rengi bodysiyle spor salonunda ayna karşısında çekilen pozlarını paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Reidi’i ilk gördüklerinde çıplak zannetti.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid kıyafet seçimiyle yine akılları karıştırdı! Çıplak zannettiler ama...

Yetişkin film sektörünün bir dönem popüler yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid geçtiğimiz yıllarda sektörden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Emeklilik haberinin sonrasında sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanmaya başlayan isim 2 milyon takipçiye ulaşarak fenomene dönüştü. Evlenerek bir çocuk annesi olan Reid Instagram’dan yaptığı son paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim son olarak ten rengi bodsiyle spor salonunda ayna karşısında çekilen pozlarını yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Reid, “Bebeğimin babasını gözetliyorum” notunu ekledi. Reid’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Spor yapmasından çok daha fazlasını görüyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Hala çok güzel olması inanılmaz” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Riley Reid

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