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Ünlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Eceabat İskelesi'nde feribot sırası yüzünden çıkan kavgada eşi Yağmur Aşık ile birlikte darp edilen futbolcu Emre Aşık, önceki gün olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Emre Aşık, ''Çocuklarımızın önünde darp edildik. Bu olayın peşini bırakmayacağım'' dedi.

Ünlü futbolcu Emre Aşık darp fotoğraflarını paylaştı

Geçen hafta Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçına davet edilen Emre Aşık, Eceabat İskelesi’nde bir kavgaya karışmıştı. Fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan futbolcu ile eşi, kuyruğa girmeden Çanakkale’ye geçmek isteyince tartışma çıkmış, ikili darp edilmişti.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Emre Aşık, önceki gün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Aşık, şunları söyledi: “Valiliğin talimatıyla organizasyona yetişmemiz için bize feribotta öncelik tanıdılar. Ama görevliler ‘Emre Aşık falan tanımayız, geç arkaya’ diyerek bize çıkıştı. ‘Ne diyorsun’ dememizle birlikte eşime ağır bir küfür ettiler. Olay büyüdü. Çevremizde 15 kişi belirdi. Hepsi üstüme çullandı, şiddete maruz kaldım.

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Eşim araya girince beni bırakıp ona vurmaya başladılar. Bunların hepsi çocuklarımızın önünde oldu. Çocuklar o esnada ‘Annemi babamı öldürüyorlar’ diye ağlıyordu. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Çocuklarım o günden beri ağlayarak uyanıyor. Hâlâ travmayı atlatabilmiş değiller. Bunlar şehir eşkıyası.”

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Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık darp görüntüsü feribot kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neden sıranı beklemedin erken çıkasaydın senin yaptığında seni ailenin yanında dar edende halsiyetsizlik ama konunun esas suçlusu sensin sırayı bozmasan kimse de sorun çıkmayacaktı istanbul her gelen ünlü zaten hepsine yol verilse evine gidemez bu millet bir faha yapma lütfen
kimbilir ne artistlik yapmışsın son zamanlarda okuduğum en güzel haber
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