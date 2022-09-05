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Ünlü iş insanı Gustavo Arnal karısının gözünün önünde intihar etti! 57 katlı binanın 18’inci katından atladı

05.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev ürünleri zinciri markası Bed Bath&Beyond’un Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gustavo Arnal, yaşadığı gökdelendeki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Hakkındaki usulsüzlük suçlamalarına dayanamadığı ifade edilen iş insanı karısının gözünün önünde intihar etti.

Ünlü iş insanı Gustavo Arnal karısının gözünün önünde intihar etti! 57 katlı binanın 18’inci katından atladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan iş insanı Gustavo Arnal’ın geçtiğimiz günlerde hakkında usulsüzlük yaptığı ve borsada manipülasyona neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki soruşturma devam ederken Arnal’ın New York’un ikonik binalarından biri olan “Jenga” lakaplı 57 katlı gökdelenin 18’inci katındaki dairesinden kendisini aşağı attığı belirtildi. Arnal’ın intiharı ülkede şok etkisi yaratırken iş insanının neden intihar ettiğine yönelik olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEĞERİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞTI

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New York Post’ta yer alan habere göre Arnal’ın şirketin mali durumuna ilişkin yanlış bilgi vererek borsadaki değerini arttırmaya çalıştığı iddia edildi. 52 yaşındaki iki çocuk babası Arnal’in hakkındaki soruşturmanın sonrasında psikolojisinin bozulduğunu ifade edildi. Ünlü iş insanının intihar ettiği sırada eşi Alexandra da evdeydi ve eşinin intihar öncesinde herhangi bir söylemediğini hatta bir intihar notu bırakmadığını anlattı.

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Şirketin yönetim kurulu başkanı Harriet Edelman yaptığı açıklamada, şok edici ölümle ilgili yaptığı ilgili olarak “Odak noktamız ailesini ve ekibini desteklemek. Bu üzücü ve zor zamanda bütün yardımlarımız onlarla birlikte. Lütfen ailenin mahremiyetine saygı gösterin” dedi.

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YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ DE YARALANDI

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Arnal’in 57 katlık binanın 18’inci katındaki evinin balkonundan kendisini bıraktığı anlarda yoldan geçen bir kişinin yaralandığı ifade edildi. 57 katlı lüks binada daire fiyatlarının 50 milyon dolara kadar ulaştığını aktaran New York Post, Arnal’ın düşüşünden dolayı yoldan geçen bir kişinin daha yaralandığını duyurdu.

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İntihar Amerika intihar eden adam iş insanı
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